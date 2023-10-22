В Бурятии посреди осени зацвёл багульник





Ранее в разных районах республики встречали распустившиеся подснежники , а в Северо-Байкальском и в Закаменском даже зажелтели одуванчики. В столице Бурятии неделю назад обнаружили живую бабочку, севшую на цветок.

Октябрь в этот раз выдался необычайно тёплым. Из-за этого некоторые растения начали цвести второй раз за год. К примеру, в Бичурском районе недавно распустился рододендрон даурский, который в народе называют багульником.Фото с ним прислали в группу «Бичура-инфо.24/7» местные жители. Обычно эти ярко-розовые бутоны появляются с наступлением тепла, в апреле-июне.