В Бурятии посреди осени зацвёл багульник

Небывало тёплый октябрь преподнёс жителям республики очередной сюрприз
Октябрь в этот раз выдался необычайно тёплым. Из-за этого некоторые растения начали цвести второй раз за год. К примеру, в Бичурском районе недавно распустился рододендрон даурский, который в народе называют багульником.
Фото с ним прислали в группу «Бичура-инфо.24/7» местные жители. Обычно эти ярко-розовые бутоны появляются с наступлением тепла, в апреле-июне.
Ранее в разных районах республики встречали распустившиеся подснежники
, а в Северо-Байкальском
и в Закаменском даже зажелтели одуванчики. В столице Бурятии неделю назад обнаружили
живую бабочку, севшую на цветок.
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Небывало тёплый октябрь преподнёс жителям республики очередной сюрприз
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