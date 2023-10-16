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В Улан-Удэ в октябре обнаружили живую бабочку

В Улан-Удэ в октябре обнаружили живую бабочку
Общество,  Фото:«Северобайкалье-инфо 24/7»
Последние тёплые дни преподнесли горожанам сюрприз

Минувшая неделя в Бурятии выдалась очень тёплой. Кое-где воздух прогревался до +18, +20 градусов. Жители разных районов республики встречали распустившиеся подснежники, а в Северо-Байкальском районе в середине октября даже появились одуванчики. Их запечатлели на камеру местные жители.

А в столице Бурятии обнаружили бабочку, севшую на цветок. «Летние» кадры, сделанные в городе, разместили в группе «Северобайкалье-инфо 24/7». «Октябрь и вот такая красота – бархатцы цветут и на них бабочка сидит», – говорится в комментарии к снимку.

В Закаменском районе тоже неожиданно зажелтели одуванчики. Произошло это в пятницу, 13-го. 


«Перед Покровом Пресвятой Богородицы расцвёл одуванчик. Зима отменяется», – рассказали в группе «Закамна-инфо 24/7».


бабочки осень фотография

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