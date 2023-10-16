В Улан-Удэ в октябре обнаружили живую бабочку

Минувшая неделя в Бурятии выдалась очень тёплой. Кое-где воздух прогревался до +18, +20 градусов. Жители разных районов республики встречали распустившиеся подснежники, а в Северо-Байкальском районе в середине октября даже появились одуванчики. Их запечатлели на камеру местные жители.
А в столице Бурятии обнаружили бабочку, севшую на цветок. «Летние» кадры, сделанные в городе, разместили в группе «Северобайкалье-инфо 24/7». «Октябрь и вот такая красота – бархатцы цветут и на них бабочка сидит», – говорится в комментарии к снимку.
В Закаменском районе тоже неожиданно зажелтели одуванчики. Произошло это в пятницу, 13-го.
«Перед Покровом Пресвятой Богородицы расцвёл одуванчик. Зима отменяется», – рассказали в группе «Закамна-инфо 24/7».