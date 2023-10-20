Ещё в одном районе заговорили от отказе от бурятского





Такой же вопрос месяц назад подняли еравнинцы и им сообщили, что право отказаться от бурятского языка в СОШ есть у родителей учеников. А ранее то же самое сделали жители прибайкальского села Турунтаево.

Жители Курумканского района Бурятии поинтересовались, можно ли отказаться от изучения бурятского языка в школе. Они попросили рассказать, куда можно обратиться по этому поводу.Разъяснили ситуацию в районном управлении образования (РУО). Там подчеркнули, что этот предмет входит в школьную программу.- В школах района, как и по всей республике, бурятский изучается как государственный язык РБ и как родной. Оба варианта являются обязательной частью утверждённого учебного плана, – приводит ответ РУО «Курумкан-инфо.24/7».