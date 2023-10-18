Для инвалидов по зрению Бурятии стали доступными музейные объекты

Общество, Фото: пресс-служба минсоцзащиты РБ

В республике реализуют проект «Инклюзивная Бурятия»



Инвалиды по зрению впервые в Бурятии получили возможность тактильно ознакомиться с макетами музейных объектов. Презентация прошла в доме Танских в этнографическом музее народов Забайкалья в городе Улан-Удэ. Макеты объектов были выполнены из пластика на 3D-принтере на базе образовательного центра «Кванториум».



- Сначала людям с проблемами зрения предложили ознакомиться с макетом прихожей дома Танских, выполненном в соотношении 1:100, а затем они ознакомились с самим помещением прихожей. Вывод посетителей был однозначным: «Какой огромный дом». Макеты Дома Танских, Никольской церкви и знаменитого дома с мезонином прошли предварительную апробацию, были доработаны и получили положительную оценку экспертов из числа людей с проблемами зрения, - поделилась Галина Горбатых, председатель регионального общественного фонда инвалидов-колясочников «Общество без барьеров». – Кроме того, экскурсоводы музея предоставили возможность инвалидам по зрению рассмотреть через «кончики пальцев» часть экспонатов.



Как сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ, особые посетители «увидели» знаменитые венские стулья в доме Танских, во время обзорной экскурсии на электробусе ознакомились с резьбой ворот и наличников домов семейского комплекса, фигурой «льва» возле буддийского дугана. Всего на презентации присутствовали 15 инвалидов по зрению, два инвалида-опорника и 5 человек, перемещающихся на инвалидных колясках. Мероприятие прошло в рамках проекта «Инклюзивная Бурятия».



