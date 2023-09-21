21 сентября

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Во Франции выставили работы «Молодых талантов Иркутска»

Во Франции выставили работы «Молодых талантов Иркутска»
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Иркутска
В Верхней Савойе продвигают положительный имидж Прибайкалья

Во французском городе Алленж состоялась выставка «Молодые таланты Иркутска». Её организовали в восьмой раз в рамках побратимских отношений с департаментом Верхней Савойи.

Были представлены 20 картин воспитанников детских художественных школ и школ искусств столицы Иркутской области. Возраст участников – от 11 до 16 лет. Они в разных техниках изобразили виды города, сибирскую природу, натюрморты, сообщили в мэрии Иркутска.

– Иркутск и департамент Верхней Савойи взаимодействуют с 2001 года. Реализуем совместные проекты в области культуры, образования, туризма, экологии. Все они направлены на продвижение положительного имиджа областного центра, Байкала, России. Один из показательных результатов нашего многолетнего сотрудничества: министерством национального образования Франции принято решение с начала 2023-2024 учебного года ввести ставку преподавателя русского языка в колледже Дувен, – прокомментировал мэр Иркутска Руслан Болотов.
Иркутск Франция выставка

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