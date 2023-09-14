В прокуратуре прошло оперативное совещание по вопросам подготовки и прохождения отопительного периода
В этом году прокуратура Бурятии выявила 229 нарушений закона в сфере подготовки и прохождения отопительного периода.
- Для их устранения принято свыше 60 актов прокурорского реагирования. По инициативе прокуроров к дисциплинарной ответственности привлечено 12 лиц, к административной – 16. Возбуждено три уголовных дела, - сообщила пресс-служба прокуратуры республики.
Сообщается, что «пресекались факты ненадлежащей реализации полномочий по контролю за ходом подготовки к отопительному сезону со стороны органов местного самоуправления, бездействие ресурсоснабжающих организаций по замене и ремонту объектов коммунальной инфраструктуры, подготовке их к работе в зимний период».
На протяжении нескольких лет в республике остаётся напряжённой ситуация с получением муниципалитетами паспортов готовности. Причина – в неполном запасе топлива, а также неудовлетворительном состоянии объектов коммунальной инфраструктуры.
По мерам прокурорского реагирования с начала 2023 года заменили 14,3 км коммунальных и электрических сетей, 86 электроопор. На исполнении находится ещё 10 решений судов, вынесенных по искам прокуроров.
В целях обеспечения нормативного запаса топлива внесены девять представлений, объявлено 20 предостережений.
- Уделено внимание вопросам погашения дебиторской задолженности. По результатам рассмотрения принятых мер реагирования ресурсоснабжающими организациями приняты меры к взысканию задолженности в размере 31,5 млн рублей. Руководителями органов местного самоуправления, бюджетных учреждений по требованиям прокуроров погашена задолженность в размере 27,2 млн рублей, - отметили в республиканской прокуратуре.
Сейчас планируется проведение дополнительных проверок.
При подготовке к отопительному сезону в Бурятии возбудили три уголовных дела
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