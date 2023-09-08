В Бурятии на обеспечение жильём многодетных семей направили 249 млн

Денежные выплаты с начала года уже получили более 70 семей



В Бурятии продолжается реализация программы по обеспечению жильём многодетных семей, имеющих шесть и более детей. Все они получают единовременную денежную выплату на приобретение жилья. Для многодетных семей эта сумма составляет 3,5 млн рублей.



- С начала 2023 года единовременную денежную выплату на приобретение жилья уже получили 71 многодетная семья. На эти цели предусмотрен 248,5 млн рублей. Средства перечислены на счета граждан. Семьи занимаются подбором и приобретением жилья в собственность, - озвучила данные министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова. - В очереди состоит 536 семей, вставших на учёт до 31 июля 2022 года.



Глава ведомства напомнила, что в 2022 году с 4 семьями, получившими свидетельство о предоставлении целевого жилищного займа, заключены договоры о предоставлении целевого жилищного займа в размере до 3 млн рублей. Из них одной семье ипотека полностью погашена в конце 2022 года, осуществлено частичное досрочное погашение ипотеки второй семьи.



- В 2023 году продолжается ежемесячное погашение платежей оставшихся трёх семей в общей сумме 94,8 тыс. руб. В январе 2023 года оплачены платежи в счёт оплаты расходов на ежегодное страхование за следующий страховой период указанных семей в общей сумме 86,4 тыс. руб. Итого с начала года по состоянию на 1 августа расходы на оплату ипотеки многодетным семьям составили 721,4 тыс. рублей, - отметила министр.



Как сообщает министерство социальной защиты населения РБ, общий расход республиканских средств на обеспечение жильём многодетных семей с начала этого года составил более 249,2 млн рублей.



