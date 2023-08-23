Жителям Бурятии рассказали, как подать иск в суд через МФЦ

Оформить его помогут сотрудники учреждения
Многофункциональные центры Бурятии расширили свой функционал – теперь через них можно подать заявление в суд. Об этом рассказали в официальном telegram-канале МФЦ РБ.
- На общедоступных компьютерах МФЦ есть ярлык, который ведёт на портал ГАС «Правосудие». После подтверждения личных данных на сайте у вас автоматически появится рабочий кабинет, – пояснили в многофункциональном центре.
С оформлением заявления и подачей документов помогут прямо на месте. Для этого нужно обратиться к специалистам МФЦ.
Оформить его помогут сотрудники учреждения
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