В нацпарке в Бурятии можно увидеть бивень мамонта и кости шерстистого носорога















В Тункинском нацпарке для туристов работает музей «Природы и Человека». Посетить его можно только в будние дни с 9.00 до 17.00 по предварительной записи.- Музей «Природы и Человека» показывает заповедную природу Тункинской долины. Экспозиции музея познакомят посетителей с памятниками археологии, минералогии, редкими видами растений национального парка, предметами быта из археологических раскопок, экологическими сборниками и архивными документами, - рассказали сотрудники музея.Среди удивительных экспонатов - бивень мамонта, кости шерстистого носорога и эндемик национального парка – мегадения Бардунова – древнее травянистое растение.- Бивень древнего животного раскопали при строительстве дороги 40 лет назад, останки носорога принесло селевым потоком, который случился в 2014 году, - говорят в музее.Мегадения Бардунова - это уникальный реликтовый вид, произрастающий только на территории Тункинского национального парка, эндемик, относящийся к периоду палеогеновой флоры (30-35 млн лет назад). Предполагается, что данный вид рода мегадении пережил, возможно, не один ледниковый период.