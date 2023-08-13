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В нацпарке в Бурятии можно увидеть бивень мамонта и кости шерстистого носорога

В нацпарке в Бурятии можно увидеть бивень мамонта и кости шерстистого носорога
Общество,  Фото:Тункинский нацпарк
Музей работает в Тункинском национальном парке

В Тункинском нацпарке для туристов работает музей «Природы и Человека». Посетить его можно только в будние дни с 9.00 до 17.00 по предварительной записи.

- Музей «Природы и Человека» показывает заповедную природу Тункинской долины. Экспозиции музея познакомят посетителей с памятниками археологии, минералогии, редкими видами растений национального парка, предметами быта из археологических раскопок, экологическими сборниками и архивными документами, - рассказали сотрудники музея.


Среди удивительных экспонатов - бивень мамонта, кости шерстистого носорога и эндемик национального парка – мегадения Бардунова – древнее травянистое растение.

- Бивень древнего животного раскопали при строительстве дороги 40 лет назад, останки носорога принесло селевым потоком, который случился в 2014 году, - говорят в музее.

Мегадения Бардунова - это уникальный реликтовый вид, произрастающий только на территории Тункинского национального парка, эндемик, относящийся к периоду палеогеновой флоры (30-35 млн лет назад). Предполагается, что данный вид рода мегадении пережил, возможно, не один ледниковый период.



музей национальный парк

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