Музей «История БАМ» оснащён голографической 3D-пирамидой
В 2022 году в России началась масштабная модернизация муниципальных музеев. Одним из первых в Бурятии стал музей «История БАМ» с картинной галереей в городе Северобайкальск.
По информации министерства культуры РБ, в здании МАУК «Художественно-историческое объединение» был проведён капитальный ремонт. Тогда строители заменили электрооборудование, сантехнику, пожарно-охранную сигнализацию, провели косметический ремонт стен, потолков, заменили дверные полотна и оборудовали фондохранилище.
В рамках федерального проекта были выделены денежные средства на оснащение и модернизацию учреждения. В музее установлена голографическая 3D-пирамида, появление которой даёт возможность посетителям музея более ярко представить артефакты с археологических раскопок. Это витрина, позволяющая продемонстрировать любую модель, без использования дополнительных приспособлений. Инсталляция выполняется в форме многогранника – голографической пирамиды с прозрачными гранями, внутри которой – визуализация объёмного реалистичного предмета.
Также в музее установлены новая экспозиционная витрина с прозрачным сенсорным экраном, интерактивные панель и стол, два экрана и проекторы для трансляции исторических видеофильмов, снятых во времена строительства БАМа.
– Сейчас ведётся огромная работа по поиску новых методических разработок и интересных фактов, - рассказала директор МАУК «Художественно-историческое объединение» Светлана Спиридонова.
В музее в Северобайкальске появилось новое интерактивное оборудование
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