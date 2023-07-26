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В музее в Северобайкальске появилось новое интерактивное оборудование

В музее в Северобайкальске появилось новое интерактивное оборудование
Общество,  Фото:пресс-служба минкультуры РБ
Музей «История БАМ» оснащён голографической 3D-пирамидой

В 2022 году в России началась масштабная модернизация муниципальных музеев. Одним из первых в Бурятии стал музей «История БАМ» с картинной галереей в городе Северобайкальск.

По информации министерства культуры РБ, в здании МАУК «Художественно-историческое объединение» был проведён капитальный ремонт. Тогда строители заменили электрооборудование, сантехнику, пожарно-охранную сигнализацию, провели косметический ремонт стен, потолков, заменили дверные полотна и оборудовали фондохранилище.

В рамках федерального проекта были выделены денежные средства на оснащение и модернизацию учреждения. В музее установлена голографическая 3D-пирамида, появление которой даёт возможность посетителям музея более ярко представить артефакты с археологических раскопок. Это витрина, позволяющая продемонстрировать любую модель, без использования дополнительных приспособлений. Инсталляция выполняется в форме многогранника – голографической пирамиды с прозрачными гранями, внутри которой – визуализация объёмного реалистичного предмета.

Также в музее установлены новая экспозиционная витрина с прозрачным сенсорным экраном, интерактивные панель и стол, два экрана и проекторы для трансляции исторических видеофильмов, снятых во времена строительства БАМа.

– Сейчас ведётся огромная работа по поиску новых методических разработок и интересных фактов, - рассказала директор МАУК «Художественно-историческое объединение» Светлана Спиридонова.


музей Бурятия Северобайкальск БАМ

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