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Бурятский артист участвует во всемирном форуме сказителей

Бурятский артист участвует во всемирном форуме сказителей
Общество,  Фото:пресс-служба минкультуры Забайкалья
Первый форум сказителей открылся в Кыргызстане

С 15 по 17 июня в столице Киргизии, городе Бишкек, и селе Джергалан стартовал первый всемирный форум сказителей (18+). На мероприятие прибыли сказители из Кыргызстана, России, Монголии и Узбекистана.

Россия представлена самой многочисленной делегацией, в которую вошли сказители и учёные из Якутии, Калмыкии, Башкирии, Бурятии, Тувы, Алтая и Хакасии. Так, в состав делегации вошёл артист театра «Амар сайн», солист этно-фолк группы «Түбэргөөн», заслуженный артист Забайкальского края Жаргал Бадмадоржиев.

- Форум даёт возможность сказителям поделиться своими идеями и опытом. Участники могут найти новые идеи и подходы, которые помогут им развивать своё искусство и вносить вклад в мировую культуру, - сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкалья.
Агинский Бурятский округ форум сказители

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