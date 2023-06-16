Бурятский артист участвует во всемирном форуме сказителей

Общество, Фото: пресс-служба минкультуры Забайкалья

Первый форум сказителей открылся в Кыргызстане



С 15 по 17 июня в столице Киргизии, городе Бишкек, и селе Джергалан стартовал первый всемирный форум сказителей (18+). На мероприятие прибыли сказители из Кыргызстана, России, Монголии и Узбекистана.



Россия представлена самой многочисленной делегацией, в которую вошли сказители и учёные из Якутии, Калмыкии, Башкирии, Бурятии, Тувы, Алтая и Хакасии. Так, в состав делегации вошёл артист театра «Амар сайн», солист этно-фолк группы «Түбэргөөн», заслуженный артист Забайкальского края Жаргал Бадмадоржиев.



- Форум даёт возможность сказителям поделиться своими идеями и опытом. Участники могут найти новые идеи и подходы, которые помогут им развивать своё искусство и вносить вклад в мировую культуру, - сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкалья.

