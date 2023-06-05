Будут представлены практически все бурятские народные игры и национальные виды спорта
С 16 по 17 июня состоится фестиваль бурятских народных игр «Зунай арадай наадан». Его проведут в улусе Хужиры Тункинского района Бурятии.
- На фестивале будут представлены практически все бурятские народные игры и национальные виды спорта. У гостей фестиваля есть возможность быть не только зрителями, но и самим попробовать посостязаться в бурятских народных играх. На фестивале будут работать интерактивные площадки, где вам объяснят правила игр и в формате мастер-классов научат тонкостям и секретам мастерства, - сообщают организаторы.
Участие примут гости из других регионов. Так, из Калмыкии на фестиваль едет делегация из 8 человек. Это именитые конные лучники.
Возрастное ограничение: 6+.
В Бурятии развернётся фестиваль народных игр
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