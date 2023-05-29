В России переведут соцконтракт на принципы социального казначейства

Поправки поддержаны Госдумой
С 2024 года государственная социальная помощь на основании социального контракта будет предоставляться на принципах социального казначейства. В четверг, 25 мая, Госдума в первом чтении поддержала соответствующие поправки в федеральные законы «О государственной социальной помощи» и «О порядке учёта доходов и расчёта среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им государственной социальной помощи».
- Принятие законопроекта позволит обеспечить заключение социального контракта с минимальным количеством справок, а подать заявление можно будет электронно, через портал Госуслуг. Для этого необходимо распространить единые подходы к порядку определения состава семьи и перечня видов доходов, которые учитываются при назначении помощи. Сбор сведений будет происходить по аналогии с другими мерами поддержки – большую часть данных органы соцзащиты будут получать самостоятельно путём межведомственного взаимодействия, – рассказал глава Минтруда России Антон Котяков.
Предполагается, к такой помощи будут применяться общие подходы, используемые сейчас, например, при назначении единого пособия. Так при расчёте нуждаемости не будут учитываться доходы других взрослых родственников, живущих вместе с семьёй: родителей, братьев, сестёр, взрослых детей заявителя. Также предполагается унифицировать перечень доходов, учитываемых и не учитываемых при назначении государственной социальной помощи.
Однако правило нулевого дохода и требования к имущественной обеспеченности на эту меру поддержки распространять не планируется. Таким образом, граждане, которые не имели в прошлом заработка смогут заключить социальный контракт и организовать своё дело, развивать личное подсобное хозяйство или получить помощь в трудоустройстве.
- Расчётный период для социального контракта останется прежним: доходы будут учитываться только за 3 месяца. При этом расчётный период будет сдвигаться с интервалом в 1 месяц. Так, если гражданин подаст заявление на оказание помощи в мае, то для расчёта будет взят период январь-март. Это позволит оперативно реагировать на изменения жизненной ситуации у гражданина, - сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ.
В России переведут соцконтракт на принципы социального казначейства
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