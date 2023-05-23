23 мая

22 мая

Популярное

В Бурятии разъяснили ситуацию со школьными поборами

В Бурятии разъяснили ситуацию со школьными поборами
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В Минобрнауки заявили, что пожертвования в СОШ могут быть только добровольными

Жители Кижингинского района Бурятии поинтересовались в группе «Кижинга-инфо. 24/7», обязаны ли родители учеников вносить плату в так называемый школьный фонд. Ситуацию разъяснили в министерстве образования и науки республики.

Там отметили: согласно статье 9 федерального закона «Об образовании в РФ» № 273 от 29 декабря 2012 года, содержание зданий образовательных организаций и обустройство прилегающих к ним территорий – это полномочия органов местного самоуправления. Сколько именно средств выделяют на ремонт конкретной СОШ, всегда можно узнать у её учредителя – то есть в органе управления образованием или же из отчёта (либо плана финансово-хозяйственной деятельности) учебного заведения. Эти сведения публикуются на его официальном сайте.

- Родители (законные представители) несовершеннолетних не обязаны вносить какие-либо деньги на ремонт школы или класса, – подчеркнули в Минобрнауки. – Вместе с тем они вправе заниматься любой благотворительной деятельностью в интересах развития образовательной организации, а школа – привлекать дополнительные финансовые средства, включая добровольные пожертвования и целевые взносы, в том числе – от физических лиц.

Правда, делать это учебные заведения могут лишь на добровольной основе и с личного согласия родителей (законных представителей) учеников, причём с составлением соответствующего договора. За счёт таких пожертвований имеют право создавать попечительские фонды школы или отдельных классов. Отчёты о расходах опять же должны размещать на официальном сайте СОШ.

Кроме того, согласно пункту 5.2. порядка обращений образовательных организаций за оказанием материальной поддержки к родителям учеников, утверждённого приказом Минобрнауки РБ № 1306 от 25 мая 2015 года, руководству учебных заведений запрещено оказывать на них давление, связанное со сбором денег на какие-либо нужды школ.
поборы школы

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии простятся с 42-летним мобилизованным, участвовавшим в СВО
В Бурятии простятся с 42-летним мобилизованным, участвовавшим в СВО
Общество, 23.05.2023
Он скончался от болезни, полученной на спецоперации
В Бурятии разъяснили ситуацию со школьными поборами
В Бурятии разъяснили ситуацию со школьными поборами
Общество, 23.05.2023
В Минобрнауки заявили, что пожертвования для СОШ могут быть только добровольными 
В Улан-Удэ суд обязал установить лифт в больнице
В Улан-Удэ суд обязал установить лифт в больнице
Общество, 23.05.2023
Сейчас старый лифт там не работает
В райцентре в Бурятии серьёзно затянули с ремонтом многострадального моста
В райцентре в Бурятии серьёзно затянули с ремонтом многострадального моста
Общество, 23.05.2023
Работы, начавшиеся год назад, выполнили лишь на 10%
Жители нескольких ДНТ в Улан-Удэ продолжают задыхаться от золы и пыли
Жители нескольких ДНТ в Улан-Удэ продолжают задыхаться от золы и пыли
Общество, 23.05.2023
Забившие тревогу общественники утверждают, что люди могут сгореть
В Улан-Удэ разыграют шахматный кубок
В Улан-Удэ разыграют шахматный кубок
Общество, 23.05.2023
Дети посоревнуются в быстрых шахматах
В Иркутской области проведут конные соревнования
В Иркутской области проведут конные соревнования
Общество, 23.05.2023
Победители получат подарки и денежные призы
В Улан-Удэ до +22 градусов
В Улан-Удэ до +22 градусов
Общество, 23.05.2023
В республике временами небольшие дожди
В Улан-Удэ разрушат мандалу Калачакры
В Улан-Удэ разрушат мандалу Калачакры
Общество, 22.05.2023
Древний ритуал проведут в конце этой недели
В Бурятии начнётся чемпионат по мотокроссу
В Бурятии начнётся чемпионат по мотокроссу
Общество, 22.05.2023
Первый этап состоится уже на этой неделе
В Иркутске стартует оперный фестиваль «Дыхание Байкала»
В Иркутске стартует оперный фестиваль «Дыхание Байкала»
Общество, 22.05.2023
На открытии выступят солисты из Москвы
В Бурятии состоится кибертурнир
В Бурятии состоится кибертурнир
Общество, 22.05.2023
В Улан-Удэ разыграют «Байкальский летний кубок»
В Улан-Удэ сыграют в «Большой Библиотечный Квиз»
В Улан-Удэ сыграют в «Большой Библиотечный Квиз»
Общество, 22.05.2023
Он будет посвящён празднику библиотекарей
В Иркутской области выберут имя символу фестиваля ремёсел
В Иркутской области выберут имя символу фестиваля ремёсел
Общество, 22.05.2023
Участниками мероприятия станут мастера трёх регионов

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^