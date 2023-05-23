В Бурятии разъяснили ситуацию со школьными поборами

В Минобрнауки заявили, что пожертвования в СОШ могут быть только добровольными



Жители Кижингинского района Бурятии поинтересовались в группе «Кижинга-инфо. 24/7», обязаны ли родители учеников вносить плату в так называемый школьный фонд. Ситуацию разъяснили в министерстве образования и науки республики.



Там отметили: согласно статье 9 федерального закона «Об образовании в РФ» № 273 от 29 декабря 2012 года, содержание зданий образовательных организаций и обустройство прилегающих к ним территорий – это полномочия органов местного самоуправления. Сколько именно средств выделяют на ремонт конкретной СОШ, всегда можно узнать у её учредителя – то есть в органе управления образованием или же из отчёта (либо плана финансово-хозяйственной деятельности) учебного заведения. Эти сведения публикуются на его официальном сайте.



- Родители (законные представители) несовершеннолетних не обязаны вносить какие-либо деньги на ремонт школы или класса, – подчеркнули в Минобрнауки. – Вместе с тем они вправе заниматься любой благотворительной деятельностью в интересах развития образовательной организации, а школа – привлекать дополнительные финансовые средства, включая добровольные пожертвования и целевые взносы, в том числе – от физических лиц.



Правда, делать это учебные заведения могут лишь на добровольной основе и с личного согласия родителей (законных представителей) учеников, причём с составлением соответствующего договора. За счёт таких пожертвований имеют право создавать попечительские фонды школы или отдельных классов. Отчёты о расходах опять же должны размещать на официальном сайте СОШ.



Кроме того, согласно пункту 5.2. порядка обращений образовательных организаций за оказанием материальной поддержки к родителям учеников, утверждённого приказом Минобрнауки РБ № 1306 от 25 мая 2015 года, руководству учебных заведений запрещено оказывать на них давление, связанное со сбором денег на какие-либо нужды школ.