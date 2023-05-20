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Музыканты Пётр Лундстрем и Алексей Поддубный (Джанго) проводят встречи в Бурятии

Музыканты Пётр Лундстрем и Алексей Поддубный (Джанго) проводят встречи в Бурятии
Общество,  Фото:pixabay.com

Особое внимание они уделяют молодёжи

Скрипач Пётр Лундстрем и музыкант Алексей Поддубный, лидер группы «Джанго», прилетели в Улан-Удэ утром 19 мая.

Накануне вечером Алексей Поддубный в своём телеграм-канале сообщил, что их бурятское путешествие началось с посещения монастырей на Байкале. Батюшки рассказали гостям, как они ездят на Донбасс, как сейчас необходимо их присутствие там, и о том, как важна сейчас совместная работа на гражданке. «И этой работы – непаханое поле», - заключил Поддубный.

По его словам, вторая команда во главе с Петром Лундстремом, режиссёром Сергеем Ганночкой и музыкантом Игорем Лазаревым провела творческую встречу со студентами Бурятского института инфокоммуникаций СибГУТИ.

20 мая гости встретятся с молодёжью в музыкальном колледже им. П.И. Чайковского в Улан-Удэ (16+).

«Если вдруг кто-то читает из Улан-Удэ - присоединяйтесь!», - написал Поддубный.

В сфере интересов обоих музыкантов - регионы Донбасса. Они постоянно ездят туда с концертами. 

Справка:

Пётр Лундстрем - скрипач-виртуоз, продолжатель двух мощных артистических династий: внучатый племянник легендарного джазмена Олега Лундстрема по отцовской линии, а по материнской — внук знаменитого пианиста Михаила Воскресенского, сын скрипача Леонида Лундстрема и пианистки Марии Воскресенской. Выпускник Московской консерватории, Высшей музыкальной школы королевы Софии в Мадриде, лауреат многочисленных международных конкурсов. 

Алексей Поддубный (более известный как Джанго) - российский певец, композитор, музыкант и аранжировщик. Лидер и руководитель одноимённой группы «Джанго». Этот музыкальный проект добился популярности в России после того, как композиция «Холодная весна» была использована в качестве заглавной песни саундтрека к фильму «Бой с тенью» (16+).

молодёжь музыка

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