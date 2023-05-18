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Улан-Удэ примет передвижной фестиваль «Кино на службе Отечеству»

Улан-Удэ примет передвижной фестиваль «Кино на службе Отечеству»
Общество,  Фото:pixabay.com
На спецпоказах участники фестиваля смогут пообщаться с режиссёрами, артистами и поэтами

С 19 по 22 мая в столице Бурятии пройдёт региональный этап общероссийского передвижного фестиваля «Кино на службе Отечеству». Фестиваль представит документальные фильмы российских режиссёров о событиях на Донбассе происходившие там последние 9 лет, а также о специальной военной операции. В рамках программы на площадках города презентации фильмов будут сопровождаться разговором-лекцией с творческими бригадами фестиваля: режиссёрами – авторами фильмов, лидерами общественного мнения, поэтами, музыкантами.

Торжественное открытие фестиваля состоится 20 мая в концертном зале Бурятского госуниверситета имени Доржи Банзарова». В рамках открытия состоится фронтовой концерт, которые постоянно проводят для солдат участники творческих бригад фестиваля «Кино на службе Отечеству». На открытие фестиваля приглашены глава Бурятии Алексей Цыденов и члены правительства республики.

Остальными площадками фестиваля станут Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова, Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления, Восточно-Сибирский государственный институт культуры и воинские части города Улан-Удэ. Кроме этого, 22 мая показы пройдут в кинотеатре ТРЦ «ЕвроЗона», киноленты представят сами режиссёры в рамках данных творческих встреч.

По информации пресс-службы Бурятского театра драмы, в творческую группу фестиваля входят:
- Олеся Шигина – поэт, режиссёр документального кино, общественный деятель, руководитель первого общероссийского передвижного фестиваля «Кино на службе Отечеству», руководитель культурных проектов АНО «Комитет семей воинов Отечества»;
- Алексей Поддубный (Джанго) – российский музыкант, автор и композитор, лидер одноименной группы «Джанго», соорганизатор первого общероссийского передвижного фестиваля «Кино на службе Отечеству;
- Игорь Лазарев – российский музыкант, гитарист группы «Джанго»;
- Пётр Лундстрем – скрипач, директор творческой мастерской Леонида Лундстрема, член общественной палаты РФ;
- Сергей Ганночка – режиссёр, продюсер, член союза кинематографистов РФ.

Возрастное ограничение: 18+.
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