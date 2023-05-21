В Улан-Удэ днём до +20 градусов

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

По республике переменная облачность, преимущественно без осадков



По данным Бурятского гидрометцентра, 21 мая по республике: переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью -2, +3, местами до -7, днём +16, +21, местами +9, +14.



В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер северо-западный ночью 3-8, днём 6-11 м/с. Температура ночью около 0, днём +18, +20.

