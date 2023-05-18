По всей квартире вздулся ламинат
Улан-удэнские судебные приставы помогли женщине вернуть деньги за затопленную квартиру. Причиной затопления стал неисправный радиатор, который лопнул после гидравлических испытаний на плотность и прочность тепловых сетей. В результате в зале, кухне и коридоре вздулся ламинат.
По решению суда 145 тысяч рублей за причинённый ущерб горожанке должна была возместить управляющая компания, которая не обеспечила надёжное отключение системы отопления и горячего водоснабжения. В эту сумму вошли убытки, понесённые хозяйкой квартиры, расходы по оценке ущерба, компенсация морального вреда и штраф за отказ от добровольного удовлетворения требований пострадавшей.
- В процессе принудительного исполнения судебного акта судебный пристав вынес постановления об аресте расчётных счетов компании-должника. Поскольку в срок, отведенный для добровольного исполнения требований приставов, управляющая компания не погасила долг, был вынесен исполнительский сбор в размере 10 000 рублей. После поступления средств на расчётные счета должника сумма долга была списана и перечислена улан-удэнке, - сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», этой зимой ещё одна улан-удэнка отсудила у управляющей компании 125 тысяч за затопленную канализационными водами квартиру.
Улан-удэнка взыскала компенсацию за затопленную квартиру
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