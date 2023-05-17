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В Улан-Удэ завершаются весенние работы по подрезке зелёных насаждений

В Улан-Удэ завершаются весенние работы по подрезке зелёных насаждений
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Специалисты нацелены продлить период эксплуатации дерева

В столице Бурятии благодаря системному, научно обоснованному уходу за зелёными насаждениями за три последних года не было зафиксировано ни одного случая падения деревьев на людей и автомобили, как это ранее часто происходило во время порывов ветра, сообщили в комитете городского хозяйства.

Все мероприятия по подрезке зелёных насаждений проводятся в строгом соответствии с правилами создания, охраны и содержания зелёных насаждений в городах России.

- МБУ «Городское лесничество» осуществляет работы по уходу за зелёными насаждениями только на территориях общего пользования. Работами на придомовых и прилегающих к ним территориях занимаются управляющие компании и ТСЖ. Уход за деревьями на иных территориях осуществляют хозяйствующие субъекты в соответствии с правилами благоустройства Улан-Удэ, - пояснила директор МБУ «Городское лесничество» Виктория Утёсова.

В городских условиях работы по омолаживанию, формированию кроны деревьев - жизненно необходимая процедура. В городе деревья развиваются не так, как в природной среде. Они подвергаются воздействию различных загрязняющих веществ, физических повреждений, болезням и поражению вредителями, также деревья имеют плохую корневую систему.

- Сразу после формирования кроны деревья выглядят не очень эстетично, но уже следующим летом мы наглядно видим, что деревья вновь становятся пышными, зелёными. Например, когда проводилась подрезка тополей в 2018 году по улице Иволгинская и в микрорайоне Аэропорт жители были недовольны видом деревьев. Но именно эти деревья в большинстве являлись суховершинными, аварийными, а это очень опасно и для горожан, и для самого дерева. Спустя время уже видны результаты работы, улица Иволгинская стала вновь зелёной и при этом безопасной для горожан, - сказала член научно-технического совета при администрации Улан-Удэ Елена Коновалова.

Работы по подрезке зелёных насаждений будут проводиться постепенно на всех общественных территориях города.

- Наша цель – продлить период эксплуатации дерева, сохранив его безопасность, - подчеркнула Виктория Утёсова.

Напомним, комплексная работа с зелёными насаждениями стартовала в Улан-Удэ в 2019 году в рамках муниципальной программы «Зелёный город». До разработки программы уход за деревьями был нерегулярным, осуществлялся непрофильными учреждениями, а часто и вовсе отсутствовал. В результате этого состояние зелёных насаждений неминуемо ухудшилось.



Для эффективности работ в 2020 году при администрации Улан-Удэ был создан научно-технический совет по комплексному озеленению города. В его состав вошли ведущие учёные и специалисты по лесоводству и ландшафтному дизайну и др.

К растениям на общественных территориях города подходят комплексно: сначала обследуют совместно с научно-техническим советом и выявляют «аварийные», производят подрезку, сухостой убирают, а также высаживают новые саженцы и ухаживают за ними. 
озеленение

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