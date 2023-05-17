Среди детских соццентров Бурятии выбрали лучших командиров и снайперов

В республике прошла военно-спортивная игра «Победа»
В Бурятии воспитанники организаций социального обслуживания семьи и детей стали участниками республиканской военно-спортивной игры «Победа». В Улан-Удэ ребята соревновались в строевой подготовке (конкурс на лучшего командира), огневой подготовке (разборка и сборка автомата АК-47, конкурс на лучшего стрелка) и общефизической подготовке (подтягивание на перекладине, РХБЗ, прохождение полосы препятствий, метание гранаты и перетягивание каната).
- Между командами детских центров развернулась серьёзная спортивная борьба. Ребята проявили терпение и выдержку, мужество, стойкость, усилия и волю к победе – словом, те качества, которые следует воспитывать в себе молодому человеку для того, чтобы стать личностью, - сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ.
В результате упорной борьбы победителем признана команда «Десант» из Прибайкальского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. Второе место у команды «Патриот» республиканского социально-реабилитационного центра. На третьем месте – команда «Молодая гвардия» из центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Звёздный» Баргузинского района.
Лучшим командиром признан Никита Х. из Центра «Звёздный». Лучший снайпер – Ярослав М. из Прибайкальского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. Лучший по разборке АК – Данил Д. из республиканского социально-реабилитационного центра. Лучший метатель гранаты – Родион К. из центра «Звёздный». Лучший по подтягиванию – Назим А. из Бичурского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей.
Команды награждены грамотами, медалями и памятными призами.
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