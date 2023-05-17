Однако денег на него в местной казне не нашлось
Жители заимки Дусен, которая находится в курумканском селе Аргада, обратились к властям в группе «Курумкан-инфо.24/7». Люди попросили помочь со строительством моста через реку Аргада. Они отметили, что согласны и на висячий.
- На заимке живут шесть-семь семей – и все пенсионеры. Летом оказываемся на островке. Невозможно проехать к нам на скорой и нельзя выехать самим, – пожаловались сельчане.
Глава сельского поселения «Аргада» Батор Дондупов сообщил, что на переправу в местности «Дусен» у администрации «нет финансовых средств». И предложил людям альтернативу. «На данный момент есть мост, который построили в 2018 году в местности «Лапин-Нуга», – отметил он.
В Бурятии пенсионеры попросили у властей мост через реку
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