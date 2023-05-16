В «Вампиловском» фестивале примут участие 17 театров

В Иркутске состоится XIV международный фестиваль современной драматургии



В Иркутской области определены участники XIV международного театрального фестиваля современной драматургии имени Александра Вампилова. Он пройдёт с 18 по 24 сентября в Иркутске.



- Задача фестиваля – познакомить зрителей с миром современной литературы. Многие произведения не знакомы зрителям, но они многогранны и интересны, поднимают проблемы, актуальные для нашего времени. Спектакли, которые будут показаны, отобрала специальная комиссия. В афишу вошло 18 постановок, в том числе по произведениям сценариста Ярославы Пулинович, драматурга Дмитрия Богославского, армянской писательницы Наринэ Абгарян, режиссёров Екатерины Аверковой и Ларса Фон Триера, – рассказал директор Иркутского академического драматического театра им. Н.П. Охлопкова Анатолий Стрельцов.



Свои спектакли покажут театральные коллективы из девяти городов России и двух зарубежных стран. Это Санкт-Петербургский государственный театр «Мастерская», Санкт–Петербургское товарищество «Комик-Трест», Российский академический молодёжный театр (Москва), Московский еврейский театр «Шалом», «Ведогонь-театр» (Зеленоград, Московская область), театр-студия «Грань» (Новокуйбышевск), Нижнетагильский драматический театр, Ачинский драматический театр, Минусинский драматический театр, городской драматический театр города Шарыпова, независимый театр «Тут» (Екатеринбург). А также Могилевский областной драматический театр (Республика Беларусь) и государственный русский театр драмы им. Ф.А. Искандера (Сухум, Республика Абхазия). Кроме того, в афишу Вампиловского фестиваля включены постановки местных коллективов. Это Иркутский академический драматический театр им. Н.П. Охлопкова, Черемховский драматический театр им. В.П. Гуркина, культурный центр им. Александра Вампилова и театр танца Владимира Лопаева «PROдвижение».



В день открытия фестиваля подведут итоги творческой лаборатории «Вампилов.Fest». Её участники – это приглашённые режиссёры, которые за неделю создадут небольшие отрывки спектаклей по произведениям современной драматургии. Экспертами фестиваля станут театральный критик, старший педагог кафедры истории театра России Российского института театрального искусства – ГИТИС, театральный обозреватель газеты «Известия» Алла Шевелева, кандидат искусствоведения, театральный критик, историк театра, переводчик Екатерина Рябова, театральный критик, эксперт многих театральных фестивалей Ирина Кайгородова. Они проведут устное обсуждение спектаклей, проводят круглые столы и лекции на актуальные темы культуры и искусства.



Возрастное ограничение: 18+.