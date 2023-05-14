В Улан-Удэ прошёл турнир по ушу





Участниками соревнований стали более 300 спортсменов из Бурятии и Забайкалья.



- Турнир проводится более 20 лет в дань уважения всем ветеранам, труженикам тыла и всем тем, кто не жалел ни сил, ни самой жизни в борьбе с врагом, кто смог подарить нам мирное небо над головой и свободу, - отмечали ранее организаторы.











Накануне, 13 мая, в физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ состоялся турнир по ушу «Память», посвящённый 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.