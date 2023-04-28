Летом жители Бурятии могут улететь в Таиланд из Иркутска

Авиакомпании продлевают на лето рейсы на Пхукет
Российская авиакомпания «Азур Эйр» продлевает на май вылеты на Пхукет из Иркутска. Все рейсы запланированы до 21 мая, сообщает портал TourDom.ru.
В летнем расписании также собирается летать из Иркутска на Пхукет и авиакомпания «Икар». Вылеты запланированы с середины июня, после майской паузы, с периодичностью один раз в две недели.
Регулярные рейсы в Бангкок из аэропорта Иркутска традиционно выполняет S7 Airlines. Судя по расписанию, в мае-июне авиакомпания будет летать в Таиланд три раза в неделю, с июля частота увеличится до четырёх. По прогнозам экспертов, туры в Таиланд будут пользоваться спросом и летом. Пхукет опередит Бангкок по продажам.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Таиланд сейчас можно улететь прямыми рейсами из Москвы, Красноярска, Новосибирска, Иркутска, Владивостока.
По сообщению туристического управления Таиланда, до конца года в Таиланде ожидается приезд как полутора миллионов туристов из России.
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