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Бурятский боец выиграл пояс чемпиона ММА в США

Бурятский боец выиграл пояс чемпиона ММА в США
Общество,  Фото:APFC
Бaдмaцыpeн Дopжиeв стал победителем APFC

23 апреля бурятский боец ММА Бaдмaцыpeн Дopжиeв выиграл пояс чемпиона в наилегчайшем весе чемпионата APFC (Anthony Pettis Fighting Championship) на Среднем Западе США. Турнир проходил в городе Хаммонд, штат Индиана.

Уроженец села Будалан Агинского Бурятского округа досрочно закончил победой первый раунд. Спортсмену хватило менее 30 секунд, чтобы отправить ударом в печень в нокаут бойца из Орегона Kианeo Moйepa (Keaneo Moyer).

Напомним, что Бaдмaцыpeн Дopжиeв стал первым в Бурятии мастером спорта России по ММА – смешанным боевым искусствам или миксфайту. Свою профессиональную карьеру по этому виду спорта он начал в 2015 году. За этот период спортсмен стал чемпионом России, Европы и мира.

В настоящее время Бaдмaцыpeн Дopжиeв хочет попробовать свои силы в UFC, об этом он заявил в интервью после поединка.
ММА Агинский Бурятский округ Бурятия спорт чемпионат США

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