В Бурятии взяли под усиленную защиту перелётных птиц









Пик перелёта приходится на конец апреля – начало мая, когда большая часть озёр ещё покрыта льдом. Захватывающее зрелище: тысячные стаи разномастных уток покрывают водяную гладь озера, на берегу у кромки льда толпятся гуси, снуют вездесущие кулики, среди всего этого шума выделяются своим спокойствием и величием белые лебеди. Небо наполнено голосами журавлей и жаворонков. Подобное явление привлекает орнитологов.



В Боргойском заказнике насчитывается около 300 видов птиц. Здесь много озер, общая площадь водоёмов – 5 тыс. га. Солёные озёра дают птицам питательные минералы.



Боргойский заказник создан в 1979 году во исполнение международной конвенции «Об охране перелётных птиц и среды их обитания», заключенной между правительствами СССР, США, Индии, Южной Кореи, Канады и Японии.



Сейчас и до окончания сезона миграции птиц (до середины мая) в Боргойском заказнике в Бурятии проводятся усиленные рейды.- Боргойский заказник — государственный природный заказник регионального значения, расположенный в Джидинском районе Бурятии. Эта заповедная территория - крупнейшее в Евразии место отдыха многих видов водоплавающих и околоводных птиц. До окончания сезона миграции птиц будут проводиться рейды для защиты птиц, - рассказали в БУ «Бурприрода».