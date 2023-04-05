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В нацпарке в Бурятии проснулся первый медведь

В нацпарке в Бурятии проснулся первый медведь
Общество,  Фото:"Заповедное Подлеморье"
Косолапый охотился за лосём

В Забайкальском национальном парке в Бурятии просыпаются медведи. Первые следы одного из них обнаружил старший государственный инспектор и начальник оперативной группы «Хиус» Евгений Батурин.

По следам видно, что вышедший из спячки медведь преследовал лося.

- «Охотник» и его «потенциальная добыча» передвигались вдоль реки Малый Чивыркуй. Судя по следам, оба взрослые и сильные. Но у медведя фора: в нынешнюю погоду наст под его лапами остаётся целым, в то время как копыта лося явно проваливаются, - рассказали в ФГБУ «Заповедное Подлеморье». 

медведь национальный парк

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