В нацпарке в Бурятии проснулся первый медведь





В Забайкальском национальном парке в Бурятии просыпаются медведи. Первые следы одного из них обнаружил старший государственный инспектор и начальник оперативной группы «Хиус» Евгений Батурин.По следам видно, что вышедший из спячки медведь преследовал лося.- «Охотник» и его «потенциальная добыча» передвигались вдоль реки Малый Чивыркуй. Судя по следам, оба взрослые и сильные. Но у медведя фора: в нынешнюю погоду наст под его лапами остаётся целым, в то время как копыта лося явно проваливаются, - рассказали в ФГБУ «Заповедное Подлеморье».