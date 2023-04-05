Россельхознадзор не выявил нарушений
За первый квартал 2023 года специалисты управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии на транспортном контрольном ветеринарном пункте в Северобайкальске и Северо-Байкальского районе досмотрели 36 авто и три железнодорожных вагона при выгрузке 174 партий продукции животного происхождения. Общий вес составил 370 тонн и более 700 тысяч штук яиц.
Проконтролировано 25 партий яйца куриного – 734 400 штук, 77 партий мяса птицы – 40,62 тонны, 51 партия мяса домашних животных – 55,53 тонн, 14 партий корма для сельскохозяйственных животных – 266,67 тонн, 7 партий рыбы мороженной – 7 тонн).
Нарушений ветеринарного надзора при выгрузке продукции не установлено, сообщили в пресс-службе управления.
В на севере Бурятии досмотрено более 700 тысяч яиц
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