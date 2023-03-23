Заявки на участие нужно успеть отправить до 17 апреля
Третий всероссийский Форум классных руководителей в этом году пройдёт с 3 по 7 октября в Москве. В этот раз в нём примут участие 3000 классных руководителей и кураторов среднего профессионального образования со всей страны.
Приём заявок на форум продлится до 17 апреля. Подать заявку на участие могут действующие классные руководители и кураторы групп учреждений среднего профессионального образования.
- Отбор участников на форум проводится онлайн на площадке «ВКонтакте» и состоит из нескольких этапов. Это анкетирование, тестирование по основам педагогики, тестирование по внеурочным занятиям «Разговоры о важном», тренажер классного руководителя и предоставление видеовизитки по теме «Моя воспитательная инициатива». Специально для этого в VK было разработано мини-приложение, - сообщают организаторы форума.
Желающие принять участие должны заполнить анкету с заявкой до 20 апреля в сообществе форума в соцсети «ВКонтакте»: https://vk.com/app51552964.
Участников мероприятия ждут насыщенные образовательная, дискуссионная и культурная программы.
Как сообщал «Байкал-Daily», в прошлом году в форуме классных руководителей от Бурятии приняли участие семь учителей.
Учителей Бурятии приглашают на форум классных руководителей
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