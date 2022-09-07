Учителя Бурятии примут участие во форуме классных руководителей

Всероссийский форум пройдёт в Москве в октябре



64 тысячи педагогов со всей страны подали заявки на форум классных руководителей (ФКР), который пройдёт в Москве в октябре. 1300 из них прошли в финал, среди них – четыре учителя из города Улан-Удэ и трое – из районов Бурятии.



В этом году аудитория форума расширится: кроме школьных учителей, участие примут и кураторы групп в колледжах.



Заместитель директора по воспитательной работе Бурятского республиканского педагогического колледжа Сэсэгма Санжанова считает, что роль классного руководителя при подготовке будущих педагогов неоценима.

- Что мне даст участие в форуме классных руководителей? Общение с коллегами – это прекрасная возможность обсудить самые важные вопросы, сверить позиции, поделиться своими идеями, планами, зарядиться импульсом творчества, педагогического поиска, - делится своими ожиданиями от ФКР педагог.



Уже во второй раз участвует в форуме Елена Вострикова, учитель биологии и географии Мысовской средней школы №56 Кабанского района.

- Я очень люблю форум классных руководителей – сообщество, в котором состою. Благодаря форуму, я участвовала во многих проектах, например, «Гвоздика на Мамаев Курган». Я стала автором проекта «Книга Памяти моей малой Родины в годы ВОВ: сохраним историю вместе», в которой приняли участие 65 учителей из 59 регионов нашей страны. От нового форума я жду встречи с учителями, с которыми общалась онлайн целый год. И конечно же, хочется обсудить новые проекты, а их у нас очень много, - поясняет учитель.



- Как игральный кубик делает игру менее предсказуемой, так и актуальные вопросы воспитания постоянно корректируют работу классного руководителя. Форум поможет приобрести новые знания от спикеров и коллег и, самое главное, приблизит к «выигрышу» в виде гармонично развитой личности каждого ребёнка, - считает ещё один участник ФКР из Бурятии Екатерина Рубцова, учитель русского языка и литературы Российской гимназии №59 города Улан-Удэ.



Также отбор на форум прошли Татьяна Вишнякова, учитель русского языка и литературы, заместитель директора по воспитательной работе средней общеобразовательной школы №1 Улан-Удэ; Наталья Нестерова, учитель русского языка и литературы средней общеобразовательной школы села Ильинка Прибайкальского района; Елена Бадлуева, учитель русского и английского языков, заместитель директора по учебно-воспитательной работе средней общеобразовательной школы села Улюнхан Курумканского района; Ирина Гурулева, преподаватель математики Улан-Удэнского торгово-экономического техникума.



Напомним, I всероссийский форум классных руководителей прошёл 9–10 октября 2021 года в Москве. В нём приняли участие порядка 1000 педагогов из всех регионов страны, сообщает пресс-служба министерства образования РБ.

