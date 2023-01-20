На переселение выделено более 800 миллионов рублей
В 2023 году в Бурятии необходимо расселить более 3 тысяч жителей из 36 тысяч аварийных квадратных метров. Как сообщал «Байкал-Daily», в прошлом году успешно расселили 1600 человек, некоторые из них переехали прямо перед Новым годом.
На протяжении последних лет Бурятия поддерживает высокие темпы расселения аварийного жилья. В 2021 году переселили 781 жителя Бурятии, в 2022 году – 1800 человек, а в 2023 году переселят уже 3029 человек.
- В этом году у нас завершается программа по переселению граждан, чьё жильё было признано аварийным до 2017 года. За один год мы должны расселить 3029 человек. Для этого в Бурятии продолжат использовать отработанные способы переселения. Это строительство жилья, выплата выкупной стоимости за аварийную квартиру и приобретение жилья на вторичном или первичном рынке, - отметил зампред правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгений Луковников.
В 2023 году в программе по переселению из аварийного жилья будут участвовать семь муниципальных образований. Это города Улан-Удэ, Гусиноозёрск, Северобайкальск, а также Кабанский, Прибайкальский, Северо-Байкальский и Кижингинский районы. На переселение граждан из аварийного жилья республике выделено более 800 миллионов рублей из средств Фонда развития территорий в этом году.
Переселение проходит в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда».
Программа по переселению граждан, чье жилье было признано аварийным до 2017 года, продлится до конца 2023 года.
Более 3 тысяч жителей Бурятии переселят из аварийного жилья
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