В Бурятии 1600 человек переселили из аварийного жилья

Всего в России почти 153 тысячи россиян переехали из аварийного жилья в 2022 году. На это было потрачено 156 млрд рублей. На весь проект по переселению граждан из аварийного жилья правительством России было выделено более 300 миллиардов рублей.
- За 11 месяцев текущего года из аварийных домов площадью 2,5 миллиона квадратных метров переехали 152,7 тысячи человек, что значительно превышает плановый показатель, установленный на 2022 год. Всего же со старта реализации национального проекта «Жильё и городская среда» переселено 424,5 тысячи человек, - сообщил вице-премьер РФ, председатель набсовета Фонда развития территорий Марат Хуснуллин.
В Бурятии в прошлом году из аварийных домов было переселили 781 жителя. В этом году новое жилье предоставили уже 1600 жителям республики.
- Это жители городов Улан-Удэ и Северобайкальск, Кабанского, Кижингинского, Прибайкальского и Селенгинского районов. Больше всего жителей из ветхого и аварийного жилья переехали в столице республике - 710 человек, а также в городе Северобайкальск - 230 человек, - рассказал зампред правительства Евгений Луковников.
Фонд содействия реформированию ЖКХ одобрили заявку республики на дополнительное выделение почти 3 млрд рублей. Это позволит ускоренными темпами расселить 3259 человек уже в 2023-м году, а не до сентября 2025 года, как планировалось раньше.
За четыре года с начала проекта по переселению из аварийного жилья в Бурятии новое жильё получили 3745 жителей. Бурятия перевыполнила план по переселению аварийного жилья.