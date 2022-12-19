В Бурятии 1600 человек переселили из аварийного жилья



Всего в России почти 153 тысячи россиян переехали из аварийного жилья в 2022 году. На это было потрачено 156 млрд рублей. На весь проект по переселению граждан из аварийного жилья правительством России было выделено более 300 миллиардов рублей.



- За 11 месяцев текущего года из аварийных домов площадью 2,5 миллиона квадратных метров переехали 152,7 тысячи человек, что значительно превышает плановый показатель, установленный на 2022 год. Всего же со старта реализации национального проекта «Жильё и городская среда» переселено 424,5 тысячи человек, - сообщил вице-премьер РФ, председатель набсовета Фонда развития территорий Марат Хуснуллин.









В Бурятии в прошлом году из аварийных домов было переселили 781 жителя. В этом году новое жилье предоставили уже 1600 жителям республики.