19 декабря

18 декабря

Популярное

В Бурятии 1600 человек переселили из аварийного жилья

В Бурятии 1600 человек переселили из аварийного жилья
Общество,  Фото:мистрой РБ
В будущем году планируется расселить уже более трёх тысяч людей
 
Всего в России почти 153 тысячи россиян переехали из аварийного жилья в 2022 году. На это было потрачено 156 млрд рублей. На весь проект по переселению граждан из аварийного жилья правительством России было выделено более 300 миллиардов рублей.
 
- За 11 месяцев текущего года из аварийных домов площадью 2,5 миллиона квадратных метров переехали 152,7 тысячи человек, что значительно превышает плановый показатель, установленный на 2022 год. Всего же со старта реализации национального проекта «Жильё и городская среда» переселено 424,5 тысячи человек, - сообщил вице-премьер РФ, председатель набсовета Фонда развития территорий Марат Хуснуллин.



В Бурятии в прошлом году из аварийных домов было переселили 781 жителя. В этом году новое жилье предоставили уже 1600 жителям республики.
 
- Это жители городов Улан-Удэ и Северобайкальск, Кабанского, Кижингинского, Прибайкальского и Селенгинского районов. Больше всего жителей из ветхого и аварийного жилья переехали в столице республике - 710 человек, а также в городе Северобайкальск - 230 человек, - рассказал зампред правительства Евгений Луковников.

Фонд содействия реформированию ЖКХ одобрили заявку республики на дополнительное выделение почти 3 млрд рублей. Это позволит ускоренными темпами расселить 3259 человек уже в 2023-м году, а не до сентября 2025 года, как планировалось раньше.

За четыре года с начала проекта по переселению из аварийного жилья в Бурятии новое жильё получили 3745 жителей. Бурятия перевыполнила план по переселению аварийного жилья.


аварийное жилье

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии увековечили память погибшего на Украине бойца ОМОН
В Бурятии увековечили память погибшего на Украине бойца ОМОН
Общество, 19.12.2022
На здании школы появилась мемориальная доска в память о Агван-Жамсе Банзанове
В Бурятии назвали имя лучшего пожарного
В Бурятии назвали имя лучшего пожарного
Общество, 19.12.2022
Победитель работает в Улан-Удэ
В Бурятии 1600 человек переселили из аварийного жилья
В Бурятии 1600 человек переселили из аварийного жилья
Общество, 19.12.2022
В будущем году планируется расселить уже более трёх тысяч людей 
Власти Улан-Удэ похвастались отказом от солей
Власти Улан-Удэ похвастались отказом от солей
Общество, 19.12.2022
В зимнее время улицы посыпают только песком 
Ещё один долгострой в Улан-Удэ готов к заселению
Ещё один долгострой в Улан-Удэ готов к заселению
Общество, 19.12.2022
Проблемный дом находится на проспекте Строителей, 5А 
Главные достопримечательности Бурятии внесли на карту
Главные достопримечательности Бурятии внесли на карту
Общество, 19.12.2022
Теперь их можно найти на картах в электронных справочниках 
В школе в Бурятии устранят недостатки ремонта
В школе в Бурятии устранят недостатки ремонта
Общество, 19.12.2022
Общественники добились исправления недостатков капремонта школы в Гусиноозерске 
В Улан-Удэ откроется выставка работ Солбона Лыгденова
В Улан-Удэ откроется выставка работ Солбона Лыгденова
Общество, 19.12.2022
Выставка начнёт работу 22 декабря в музее имени Сампилова 
В Бурятии перевыполнили план по покупке квартир для сирот
В Бурятии перевыполнили план по покупке квартир для сирот
Общество, 19.12.2022
Квартир купили больше, чем планировалось, из-за экономии на торгах
В Улан-Удэ назвали даты ЕГЭ и ОГЭ в 2023 году
В Улан-Удэ назвали даты ЕГЭ и ОГЭ в 2023 году
Общество, 19.12.2022
Экзамены по обязательным предметам поставили в расписании одними из первых
По проекту «Культура малой Родины» партии «Единая Россия» в Бурятии отремонтировали Дома культуры
По проекту «Культура малой Родины» партии «Единая Россия» в Бурятии отремонтировали Дома культуры
Общество, 19.12.2022
Благодаря партийному проекту «Культура малой Родины» провели капитальный ремонт 23 Домов культуры и обновили материальную базу – в 78

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^