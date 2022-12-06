На круглом столе учёные обсудят местное самоуправление бурят
Государственный архив Республики Бурятия, являясь главным хранителем бесценного рукописного наследия бурятского народа,
15 декабря в Улан-Удэ состоится круглый стол «Степные думы: исторический опыт самоуправления бурят. К 250-летию М.М. Сперанского и 200-летию Степных дум», посвящённый истории и деятельности органов местного самоуправления на территории республики. Мероприятие пройдёт в рамках архивного фестиваля «Архив FEST / Бурятия-2022».
- В 2022 году исполняется 200 лет «Уставу об управлении инородцами» – законодательному акту Российской империи, определившему истоки формирования и основные принципы управления инородческого населения Сибири, в том числе бурятами. Устав был принят 22 июля 1822 года, его авторами стали известный государственный деятель Российского правительства, сибирский генерал-губернатор М.М. Сперанский и его помощник Г.С. Батеньков. Документ положил начало функционированию Степных дум, чья деятельность оставила глубокий след в истории самоуправления бурятского народа, - сообщает государственный архив РБ.
На круглом столе будут представлены выступления представителей научного сообщества и специалистов, занимающихся изучением истории формирования и деятельности органов местного самоуправления бурят в конце XIX – начале XX веков.
Местом проведения мероприятия станет институт монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН (3 этаж, конференц-зал).
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В Улан-Удэ поговорят о «Степных думах»
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