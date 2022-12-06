06 декабря

05 декабря

Популярное

В Улан-Удэ поговорят о «Степных думах»

В Улан-Удэ поговорят о «Степных думах»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
На круглом столе учёные обсудят местное самоуправление бурят

Государственный архив Республики Бурятия, являясь главным хранителем бесценного рукописного наследия бурятского народа,

15 декабря в Улан-Удэ состоится круглый стол «Степные думы: исторический опыт самоуправления бурят. К 250-летию М.М. Сперанского и 200-летию Степных дум», посвящённый истории и деятельности органов местного самоуправления на территории республики. Мероприятие пройдёт в рамках архивного фестиваля «Архив FEST / Бурятия-2022».

- В 2022 году исполняется 200 лет «Уставу об управлении инородцами» – законодательному акту Российской империи, определившему истоки формирования и основные принципы управления инородческого населения Сибири, в том числе бурятами. Устав был принят 22 июля 1822 года, его авторами стали известный государственный деятель Российского правительства, сибирский генерал-губернатор М.М. Сперанский и его помощник Г.С. Батеньков. Документ положил начало функционированию Степных дум, чья деятельность оставила глубокий след в истории самоуправления бурятского народа, - сообщает государственный архив РБ.

На круглом столе будут представлены выступления представителей научного сообщества и специалистов, занимающихся изучением истории формирования и деятельности органов местного самоуправления бурят в конце XIX – начале XX веков.

Местом проведения мероприятия станет институт монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН (3 этаж, конференц-зал).

Возрастное ограничение 12+
Улан-Удэ архивы Бурятия история наука круглый стол самоуправление

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ поговорят о «Степных думах»
В Улан-Удэ поговорят о «Степных думах»
Общество, 06.12.2022
На круглом столе учёные обсудят местное самоуправление бурят
В Бурятии усилится ветер до 21 м/с
В Бурятии усилится ветер до 21 м/с
Общество, 06.12.2022
В Улан-Удэ временами снег
В Улан-Удэ презентуют праздник «Зоохэй наадан»
В Улан-Удэ презентуют праздник «Зоохэй наадан»
Общество, 05.12.2022
Мероприятие посвящено юбилею бурятского этнографа и публициста
В Бурятии разыграют зимний кубок по ориентированию
В Бурятии разыграют зимний кубок по ориентированию
Общество, 05.12.2022
Первый этап состоится в конце следующей недели
В Иркутской области проведут «Декабристские вечера»
В Иркутской области проведут «Декабристские вечера»
Общество, 05.12.2022
Центром фестиваля станет музей декабристов в Иркутске
В Кяхте открылась выставка «Рог охотничий трубит»
В Кяхте открылась выставка «Рог охотничий трубит»
Общество, 05.12.2022
Экспозиция предлагает по-иному взглянуть на промысловую охоту
В районе Бурятии выбрали «Супер Маму»
В районе Бурятии выбрали «Супер Маму»
Общество, 05.12.2022
Конкурс был посвящён Дню матери
В Улан-Удэ проведут творческий вечер, посвящённый поэтессе
В Улан-Удэ проведут творческий вечер, посвящённый поэтессе
Общество, 05.12.2022
Мероприятие проводят в честь 90-летия со дня рождения Ц.Ц. Дондогой
В Москве презентовали турпотенциал Бурятии и Монголии
В Москве презентовали турпотенциал Бурятии и Монголии
Общество, 05.12.2022
Республика представила новые туристические продукты
В Прибайкалье хотят поселить тувинского бобра
В Прибайкалье хотят поселить тувинского бобра
Общество, 05.12.2022
В Иркутске обсудили варианты спасения эндемичного грызуна
В Бурятии ветераны сыграли в хоккей с мячом
В Бурятии ветераны сыграли в хоккей с мячом
Общество, 05.12.2022
Победителем стала команда из Закаменского района
В Иркутской области детей военнослужащих обеспечат бесплатным питанием в школах
В Иркутской области детей военнослужащих обеспечат бесплатным питанием в школах
Общество, 05.12.2022
Это коснётся семей граждан, принимающих участие в СВО

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^