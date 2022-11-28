Турнир закончился победой борцов Агинского района
XX турнир Агинского Бурятского округа по вольной борьбе «Кубок памяти Цыренова Бадмы Цыреновича» прошёл 26 ноября в спортивном комплексе «Бургэд» посёлка Агинское. В соревнованиях приняли участие 75 юношей, мужчин и ветеранов в 29 весовых категориях.
Традиционно был учреждён специальный приз «Лучшему тренеру по вольной борьбе Забайкальского края по итогам года». Его вручили тренеру спортивной школы олимпийского резерва по адаптивным и национальным видам спорта Алексею Санжиеву. Этот приз вручается только на данном турнире, где учитывается деятельность тренеров-преподавателей по поддержке одарённых детей, результативность выступлений воспитанников в спортивно-массовых мероприятиях, учебно-методической деятельности, стабильность состава воспитанников, общественно-политическая активность.
Также на мероприятии минутой молчания почтили память солдат, не вернувшихся с поля боя.
По итогам схваток победу одержала команда Агинского района, благодаря чему стала четырнадцатикратным чемпионом данного турнира за всю его 20-летнюю историю. Второе место заняла команда Могойтуйского района, третье – Дульдургинского района. Об этом сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.
В Агинском округе разыграли «Кубок памяти Бадмы Цыренова»
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В середине недели откроется выставка картин-коллажей
Кандидатура должна обладать патриотическим настроем и желанием мотивировать своим примером
Турнир закончился победой борцов Агинского района
Посетить мероприятие приглашают всех желающих
Водопровод появится в селе Гусиное Озеро
Мастера республики создадут новогодние украшения с бурятскими, семейскими, эвенкийскими мотивами
Познакомились супруги Гантимуровы в 1952 году
В райцентре республики выбрали самое вкусное сало
Педагог стала третьей в номинации «Учитель-новатор»
В Улан-Удэ прошёл вечер памяти народного поэта Бурятии
5 из 7 наград – золотые
Гран-при конкурса выиграл студент колледжа искусств имени П.И. Чайковского
Спортсменка стала третьей в лыжной гонке на 2,1 км
Спортсменки заняли третьи места
На участие заявлены 16 фильмов