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В Агинском округе разыграли «Кубок памяти Бадмы Цыренова»

В Агинском округе разыграли «Кубок памяти Бадмы Цыренова»
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа
Турнир закончился победой борцов Агинского района

XX турнир Агинского Бурятского округа по вольной борьбе «Кубок памяти Цыренова Бадмы Цыреновича» прошёл 26 ноября в спортивном комплексе «Бургэд» посёлка Агинское. В соревнованиях приняли участие 75 юношей, мужчин и ветеранов в 29 весовых категориях.

Традиционно был учреждён специальный приз «Лучшему тренеру по вольной борьбе Забайкальского края по итогам года». Его вручили тренеру спортивной школы олимпийского резерва по адаптивным и национальным видам спорта Алексею Санжиеву. Этот приз вручается только на данном турнире, где учитывается деятельность тренеров-преподавателей по поддержке одарённых детей, результативность выступлений воспитанников в спортивно-массовых мероприятиях, учебно-методической деятельности, стабильность состава воспитанников, общественно-политическая активность.

Также на мероприятии минутой молчания почтили память солдат, не вернувшихся с поля боя.

По итогам схваток победу одержала команда Агинского района, благодаря чему стала четырнадцатикратным чемпионом данного турнира за всю его 20-летнюю историю. Второе место заняла команда Могойтуйского района, третье – Дульдургинского района. Об этом сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.
Агинский Бурятский округ кубок вольная борьба спорт турнир

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