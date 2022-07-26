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В Улан-Удэ за сутки выпала половина месячной нормы осадков

В Улан-Удэ за сутки выпала половина месячной нормы осадков
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
После обильных дождей на дорогах образовались многочисленные наносы грунта и камней

Почти половина месячной нормы осадков выпала в столице Бурятии за минувшие сутки, 25 июля.

Сотрудники комбината по благоустройству в усиленном режиме откачивают лужи на городских улицах. Со вчерашнего дня мобильные бригады беспрерывно ликвидируют скопления дождевых вод мотопомпами, сообщили в администрации города.

Сегодня вакуумные машины вышли на дежурство в пять часов утра.

За одни сутки специалисты откачали 5,3 тысячи кубов дождевой воды: более тысячи кубов вакуумными машинами, 4,2 тысячи кубов с помощью мотопомп. В среднем после обычного дождя откачивают порядка 600 кубов луж.



Идут работы и по очистке ливневых канализаций. Мобильные бригады выполняют работы ручным способом и с помощью каналопромывочной машины.

После обильных дождей на городских дорогах образовались многочисленные наносы грунта и камней. Сейчас сотрудники комбината с помощью спецтехники убирают их с пешеходных зон и дорог.

Оставить заявку на откачку луж можно по телефонам круглосуточной диспетчерской комбината по благоустройству: 379-646, 380-838.





дожди

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