В Улан-Удэ за сутки выпала половина месячной нормы осадков









Идут работы и по очистке ливневых канализаций. Мобильные бригады выполняют работы ручным способом и с помощью каналопромывочной машины.



После обильных дождей на городских дорогах образовались многочисленные наносы грунта и камней. Сейчас сотрудники комбината с помощью спецтехники убирают их с пешеходных зон и дорог.



Оставить заявку на откачку луж можно по телефонам круглосуточной диспетчерской комбината по благоустройству: 379-646, 380-838.













Почти половина месячной нормы осадков выпала в столице Бурятии за минувшие сутки, 25 июля.Сотрудники комбината по благоустройству в усиленном режиме откачивают лужи на городских улицах. Со вчерашнего дня мобильные бригады беспрерывно ликвидируют скопления дождевых вод мотопомпами, сообщили в администрации города.Сегодня вакуумные машины вышли на дежурство в пять часов утра.За одни сутки специалисты откачали 5,3 тысячи кубов дождевой воды: более тысячи кубов вакуумными машинами, 4,2 тысячи кубов с помощью мотопомп. В среднем после обычного дождя откачивают порядка 600 кубов луж.