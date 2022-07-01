На трассе «Байкал» на месте оползня произошёл четвёртый обвал

Уже больше двух недель устраняют последствия схода оползня на 156-м километре федеральной трассы Р-258 «Байкал» в Слюдянском районе Иркутской области.
Дорожники вывезли 14 тысяч кубов скального грунта с места обвала горных масс. Между тем, неустойчивые пласты грунта продолжают осыпаться. 29 июня там произошел новый сход – сошло более двух тысяч кубометров грунта, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Байкал».
После первого обвала это уже четвёртый сход на участке трассы.
Работы по устранению последствий продолжаются. В связи с движением грунта, в целях обеспечения безопасности, дорожники вынуждены периодически приостанавливать работы по расчистке.
В работах задействовано шесть самосвалов, экскаватор, погрузчик, дорожная бригада. Подрядная организация дежурит круглосуточно.
Для обеспечения безопасного проезда на дороге выставлены временные дорожные знаки и конуса, по оси проезжей части установлено железобетонное ограждение и сигнальные фонари. Движение на этом участке трассы осуществляется в реверсивном режиме.
Как сообщал «Байкал-Daily», первый оползень сошёл на дорогу после сильных дождей 16 июня.