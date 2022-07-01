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На трассе «Байкал» на месте оползня произошёл четвёртый обвал

На трассе «Байкал» на месте оползня произошёл четвёртый обвал
Общество,  Фото:ФКУ Упрдор "Южный Байкал"
Последствия оползня устраняют больше двух недель

Уже больше двух недель устраняют последствия схода оползня на 156-м километре федеральной трассы Р-258 «Байкал» в Слюдянском районе Иркутской области.

Дорожники вывезли 14 тысяч кубов скального грунта с места обвала горных масс. Между тем, неустойчивые пласты грунта продолжают осыпаться. 29 июня там произошел новый сход – сошло более двух тысяч кубометров грунта, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Байкал».

После первого обвала это уже четвёртый сход на участке трассы.


 

Работы по устранению последствий продолжаются. В связи с движением грунта, в целях обеспечения безопасности, дорожники вынуждены периодически приостанавливать работы по расчистке.

В работах задействовано шесть самосвалов, экскаватор, погрузчик, дорожная бригада. Подрядная организация дежурит круглосуточно.

Для обеспечения безопасного проезда на дороге выставлены временные дорожные знаки и конуса, по оси проезжей части установлено железобетонное ограждение и сигнальные фонари. Движение на этом участке трассы осуществляется в реверсивном режиме.

Как сообщал «Байкал-Daily», первый оползень сошёл на дорогу после сильных дождей 16 июня
федеральная трасса оползни

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