 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

16 июня

15 июня

Популярное

Сошедший оползень перекрыл федеральную трассу «Байкал»

Сошедший оползень перекрыл федеральную трассу «Байкал»
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
На месте происшествия введено временное ограничение движения

Сегодня, 16 июня, на 156 километре федеральной трассы Р-258 «Байкал» в Слюдянском районе Иркутской области сошёл оползень. Произошло это примерно в трёх километрах от Байкальска.

Движение ограничено в обоих направлениях.

- Сход оползня произошёл в результате обильных дождей. В 13:20 введено временное ограничение движения для большегрузных транспортных средств. Движение легкового транспорта осуществляется по обочине, - сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Байкал».

 
На месте работают экстренные службы и два экипажа ДПС, сообщили в Главном управлении МВД России по Иркутской области. Для ликвидации последствий стихии привлечена дорожная техника. 

Объём сошедшей массы грунта – 2000 кубометров, уточняется в группе «Кабанск-инфо». 

Автомобилистам рекомендуют временно отложить запланированные поездки через этот участок трассы.

Ориентировочное время восстановления движения – 18 часов. 
федеральная трасса оползни

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии нашли тушу застреленного медведя
В Бурятии нашли тушу застреленного медведя
Происшествия, 16.06.2022
Браконьер убил медведя в национальном парке
В центре Улан-Удэ мужчину убили возле лаундж-бара
В центре Улан-Удэ мужчину убили возле лаундж-бара
Происшествия, 16.06.2022
Убийца избил свою жертву прутом, выдернутым из забора
Улан-удэнку обокрали во время «обнимашек»
Улан-удэнку обокрали во время «обнимашек»
Происшествия, 16.06.2022
Карманник нашёл жертву возле бара
Жительницу Бурятии обманули, обещая подарок ко дню рождения
Жительницу Бурятии обманули, обещая подарок ко дню рождения
Происшествия, 16.06.2022
Преступники опустошили банковскую карту доверчивой женщины
В Улан-Удэ утонул ещё один мужчина
В Улан-Удэ утонул ещё один мужчина
Происшествия, 16.06.2022
Трагедия произошла на реке Селенга
Водитель «КамАЗа» оставил без света 3,5 тысяч улан-удэнцев
Водитель «КамАЗа» оставил без света 3,5 тысяч улан-удэнцев
Происшествия, 16.06.2022
Для восстановительных работ придётся перекрыть Селенгинский мост
В Иркутской области перевернулась лодка с рыбаками, двое пропали
В Иркутской области перевернулась лодка с рыбаками, двое пропали
Происшествия, 16.06.2022
Спасатели ищут пропавших людей на Братском водохранилище
В центре Улан-Удэ произошло убийство
В центре Улан-Удэ произошло убийство
Происшествия, 16.06.2022
Следователи выясняют обстоятельства преступления
В Бурятии тушили грозовые пожары
В Бурятии тушили грозовые пожары
Происшествия, 16.06.2022
С огнём боролись 85 человек
Житель Бурятии хранил во дворе дома нефрит на 33 млн
Житель Бурятии хранил во дворе дома нефрит на 33 млн
Происшествия, 16.06.2022
Три тонны нефрита мужчина добыл в Окинском районе 
В Бурятии осудили мужчину, который убил годовалого малыша
В Бурятии осудили мужчину, который убил годовалого малыша
Происшествия, 15.06.2022
Мужчина зверски расправился с ребёнком из-за плача

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^