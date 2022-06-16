Сошедший оползень перекрыл федеральную трассу «Байкал»

Сегодня, 16 июня, на 156 километре федеральной трассы Р-258 «Байкал» в Слюдянском районе Иркутской области сошёл оползень. Произошло это примерно в трёх километрах от Байкальска.
Движение ограничено в обоих направлениях.
- Сход оползня произошёл в результате обильных дождей. В 13:20 введено временное ограничение движения для большегрузных транспортных средств. Движение легкового транспорта осуществляется по обочине, - сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Байкал».
На месте работают экстренные службы и два экипажа ДПС, сообщили в Главном управлении МВД России по Иркутской области. Для ликвидации последствий стихии привлечена дорожная техника.
Объём сошедшей массы грунта – 2000 кубометров, уточняется в группе «Кабанск-инфо».
Автомобилистам рекомендуют временно отложить запланированные поездки через этот участок трассы.
Ориентировочное время восстановления движения – 18 часов.