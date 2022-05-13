В Улан-Удэ соревнуются лучшие юные пожарные

Общество, Фото: республиканское агентство ГО и ЧС

Участвуют команды из Улан-Удэ и пяти районов республики



Сегодня в пожарной части на Верхней Берёзовке в Улан-Удэ проводится республиканский смотр-конкурс среди дружин юных пожарных «Юный пожарный-2022». Об этом сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.



Участвуют девять команд, из которых четыре из Улан-Удэ, а остальные из Еравнинского, Баргузинского, Прибайкальского, Мухоршибирского и Джидинского районов республики.



Конкурс проходит в три этапа:



- знатоки правил пожарной безопасности;

- надевание на время боевой одежды пожарного;

- комбинированная пожарная эстафета.



Команда, занявшая первое место, получит звание «Лучшие юные пожарные».





