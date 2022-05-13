 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

13 мая

12 мая

Популярное

В Улан-Удэ соревнуются лучшие юные пожарные

В Улан-Удэ соревнуются лучшие юные пожарные
Общество,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
Участвуют команды из Улан-Удэ и пяти районов республики

Сегодня в пожарной части на Верхней Берёзовке в Улан-Удэ проводится республиканский смотр-конкурс среди дружин юных пожарных «Юный пожарный-2022». Об этом сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Участвуют девять команд, из которых четыре из Улан-Удэ, а остальные из Еравнинского, Баргузинского, Прибайкальского, Мухоршибирского и Джидинского районов республики.

Конкурс проходит в три этапа:

- знатоки правил пожарной безопасности;
- надевание на время боевой одежды пожарного;
- комбинированная пожарная эстафета.

Команда, занявшая первое место, получит звание «Лучшие юные пожарные».


конкурс пожарные

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ соревнуются лучшие юные пожарные
В Улан-Удэ соревнуются лучшие юные пожарные
Общество, 13.05.2022
Участвуют команды из Улан-Удэ и пяти районов республики
В Бурятии нерадивый отец получил восемь месяцев колонии
В Бурятии нерадивый отец получил восемь месяцев колонии
Общество, 13.05.2022
Ранее мужчина уже был судим по этой статье
В Улан-Удэ представили дизайн-проекты сквера «Яблоневый» и бульвара Сиреневый
В Улан-Удэ представили дизайн-проекты сквера «Яблоневый» и бульвара Сиреневый
Общество, 13.05.2022
Улан-удэнцы смогут проголосовать за понравившийся проект
Гражданам Монголии не разрешили вывезти из Бурятии саженцы
Гражданам Монголии не разрешили вывезти из Бурятии саженцы
Общество, 13.05.2022
У иностранцев не было сопроводительных документов
На Украине погиб 23-летний ефрейтор из Бурятии
На Украине погиб 23-летний ефрейтор из Бурятии
Общество, 13.05.2022
Дмитрий Григорьев погиб в ходе спецоперации 3 мая
Жители Бурятии предпочли остаться дома на майские праздники
Жители Бурятии предпочли остаться дома на майские праздники
Общество, 13.05.2022
Путешествовать по России отправились менее четверти жителей республики
Девять межквартальных проездов отремонтировали в Улан-Удэ
Девять межквартальных проездов отремонтировали в Улан-Удэ
Общество, 13.05.2022
В 2022 году ямочный ремонт пройдёт на 147 внутриквартальных проездах
В Улан-Удэ во время сложнейшей операции пациентка была в сознании
В Улан-Удэ во время сложнейшей операции пациентка была в сознании
Общество, 13.05.2022
Такая сложнейшая операция была проведена в истории Бурятии лишь в третий раз
Сотрудники УФСИН и минюста Бурятии приняли участие в посадках
Сотрудники УФСИН и минюста Бурятии приняли участие в посадках
Общество, 13.05.2022
Всего было высажено 150 саженцев акаций и сосен
Власти Бурятии согласились продлить отопительный сезон
Власти Бурятии согласились продлить отопительный сезон
Общество, 13.05.2022
Продлением отопительного сезона надеются избежать вспышек коронавируса
В Бурятии москвича заставили убрать свою баржу на Байкале
В Бурятии москвича заставили убрать свою баржу на Байкале
Общество, 13.05.2022
Старая баржа, брошенная москвичом, загрязняла Байкал
В Бурятии пересчитают волков и медведей
В Бурятии пересчитают волков и медведей
Общество, 13.05.2022
Решение приняли на совете по охоте и охотничьему хозяйству
Сотрудники МЧС из Бурятии выиграли первенство ДФО
Сотрудники МЧС из Бурятии выиграли первенство ДФО
Общество, 13.05.2022
Команда из Бурятии второй год подряд занимает первое место

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^