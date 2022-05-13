Участвуют команды из Улан-Удэ и пяти районов республики
Сегодня в пожарной части на Верхней Берёзовке в Улан-Удэ проводится республиканский смотр-конкурс среди дружин юных пожарных «Юный пожарный-2022». Об этом сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Участвуют девять команд, из которых четыре из Улан-Удэ, а остальные из Еравнинского, Баргузинского, Прибайкальского, Мухоршибирского и Джидинского районов республики.
Конкурс проходит в три этапа:
- знатоки правил пожарной безопасности;
- надевание на время боевой одежды пожарного;
- комбинированная пожарная эстафета.
Команда, занявшая первое место, получит звание «Лучшие юные пожарные».
В Улан-Удэ соревнуются лучшие юные пожарные
Общество, Фото:
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