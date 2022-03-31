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В Бурятии спасатели погрузились под лёд Байкала

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Спасатели погрузились на глубину до 12 метров. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с занятий по водолазной подготовке

В Кабанском районе Бурятии, в районе села Боярск, на озере Байкал прошли учебно-тренировочные занятия спасателей по водолазной подготовке. В занятиях участвовали специалисты Посольского поисково-спасательного подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда (БПСО) МЧС.

- Специалисты отработали практические навыки при спусках под воду в водолазном снаряжении с открытой системой дыхания. В ходе занятий спасатели совершили пять водолазных спусков на глубину до 12 метров в условиях надголовной среды при отрицательных температурах воздуха, - сообщили в Байкальском поисково-спасательном отряде.

 
В течение года подразделения отряда проводят порядка 20 учебно-тренировочных занятий и два учебно-тренировочных сбора по водолазной подготовке.

В штате БПСО 43 водолаза, из них восемь человек имеют доступ к погружению до 60 метров.
спасатели водолазы Байкал

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