В Бурятии спасатели погрузились под лёд Байкала







В течение года подразделения отряда проводят порядка 20 учебно-тренировочных занятий и два учебно-тренировочных сбора по водолазной подготовке.



В штате БПСО 43 водолаза, из них восемь человек имеют доступ к погружению до 60 метров.



В Кабанском районе Бурятии, в районе села Боярск, на озере Байкал прошли учебно-тренировочные занятия спасателей по водолазной подготовке. В занятиях участвовали специалисты Посольского поисково-спасательного подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда (БПСО) МЧС.- Специалисты отработали практические навыки при спусках под воду в водолазном снаряжении с открытой системой дыхания. В ходе занятий спасатели совершили пять водолазных спусков на глубину до 12 метров в условиях надголовной среды при отрицательных температурах воздуха, - сообщили в Байкальском поисково-спасательном отряде.