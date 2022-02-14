В Заиграевском районе Бурятии родилась «королевская» двойня

Общество, Фото: пресс-служба управления ЗАГС РБ

Малышей назвали Викторией и Дмитрием



11 февраля в Заиграевском районе Бурятии прошла государственная регистрация «королевской» двойни.



25 января в семье Юрия Александровича и Екатерины Викторовны с разницей всего в одну минуту на свет появились мальчик и девочка. Новорождённым малышам дали имена Дмитрий и Виктория.



Сотрудники Заиграевского районного отдела управления ЗАГС РБ поздравили счастливых родителей с важным событием в жизни, а также вручили первые документы о рождении детей, Кроме этого всем пожелали крепкого здоровья, а родителям – мудрости и терпения в воспитании детей.

