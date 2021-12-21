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Жители сотых кварталов Улан-Удэ мёрзнут в квартирах

Жители сотых кварталов Улан-Удэ мёрзнут в квартирах
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Отключение отопления совпало с усилением морозов

Сотые кварталы Улан-Удэ в морозы остались без отопления. Местные жители сообщают, что в квартирах стало холодно. Жалобы приводятся в паблике ves_ulan_ude:

«В 111 сейчас ночь холодная была. Очень холодно дома. Ноги мёрзнут»,
«У нас ледяная вода»,
«В 115 микрорайоне радиаторы холодные, дома холодно!!!»,
«Нету отопления в 113 квартале, дом 5»,
«Вечно у них что-то случается именно в морозы!!!»,
«А я думаю, что дома похолодало».

В оперативной сводке по городу сообщается, что 20 декабря в 22:38 произошло аварийное отключение электроэнергии на подстанции «Медведчиково». Под отключение попала котельная «Юго-Западная». В 22:58 при повторном включение электроэнергия восстановлена.

В пресс-службе комитета городского хозяйства сегодня утром сообщили, что теплоснабжение восстановлено.

- Температура теплоносителя восстановлена в 1:50 21 декабря. В настоящее время котельная работает в штатном режиме, - сообщили в комитете.

Между тем местные жители продолжают жаловаться на холод в квартирах: «113 - 4а, до сих пор нет отопления, в такой холод». В комитете городского хозяйства пообещали уточнить информацию у ТГК-14.

Именно на сегодня синоптики прогнозировали усиление мороза. По данным Бурятского гидрометцентра, 21 декабря в большинстве районов ожидается усиление морозов, среднесуточные температуры ниже средних значений на 5-10 градусов. В Улан-Удэ ночью температура опускалась до -31 градуса.
отопление

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