В дело вмешалась транспортная прокуратура
Главного врача ЧУЗ «Больница «РЖД-Медицина» в городе Северобайкальск привлекли к административной ответственности.
Как выяснила прокурорская проверка, здесь нарушали права медицинских работников на получение выплат стимулирующего характера. Установлено, что табеля учёта рабочего времени, дающие право на получение этих выплат, должностные лица больницы не подавали для оплаты в республиканский минздрав. Руководство медорганизации не контролировало их подачу.
В отношении главного врача прокуратура возбудила административное дело за невыплату в срок выплат. Должностное лицо привлекли к административной ответственности и назначили штраф 10 тысяч рублей.
Постановление вступило в законную силу, сообщили «Байкал-Daily» в Байкальской транспортной прокуратуре.
Работникам больницы в Бурятии не выплачивали «стимулирующие»
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