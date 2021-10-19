Жителю Бурятии придётся копить на новую машину больше 8 лет

Опубликован рейтинг регионов по способности населения накопить на автомобиль



Бурятия в рейтинге российских регионов по способности населения накопить на автомобиль занимает 33 место. Исследование подготовило издание РИА Новости. Срок накопления на новый автомобиль составляет в республике 8,3 лет. Доля работающих, которые не смогут накопить на новый автомобиль за десять лет – 32,4. Срок накопления на подержанный автомобиль – 3,9 лет.



Автомобильный парк в России продолжает расти. По статистике, даже в кризисном 2020 году на фоне пандемии коронавируса в стране продали 1,6 миллиона новых автомобилей, а в лучшие годы сбывали более 2,5 миллиона легковых машин в год. Например, в рекордном 2012 году продажи новых автомобилей чуть-чуть не дотянули до трехмиллионной отметки.



- При этом пока не всем россиянам по карману приобретение собственного транспортного средства, в особенности нового или престижного. Согласно оценкам экспертов, стоимость среднего нового автомобиля в России во второй половине 2021 года составляет порядка двух миллионов рублей, а средняя цена подержанной машины — 800 тысяч рублей. И для многих работающих людей достаточно проблематично накопить такую сумму, чтобы присоединиться к «армии» автомобилистов, - отмечается в материале РИА Новости.



Для того чтобы выяснить, насколько быстро жители регионов могут накопить на машину, и проследить региональные различия в этом аспекте, эксперты РИА Новости подготовили рейтинг. В качестве основного показателя, по которому ранжировались регионы, выступает количество лет, необходимых для накопления работником с медианной зарплатой суммы, равной стоимости нового автомобиля.



Предполагалось, что на сбережение ежемесячно выделяют 50 процентов от зарплаты, накопления весь срок не тратят, их размещают на вкладе по ставке 6,75 процента, а проценты капитализируются каждый месяц. Медианная зарплата за вычетом НДФЛ является оценкой РИА Новости в среднем за 12 месяцев с 1 августа 2020 года по 1 августа 2021 года.



Среднестатистическому работнику в России на новый автомобиль нужно копить почти восемь лет, при этом быстрее других это могут сделать жители Чукотки, ЯНАО и Магаданской области, дольше всех придется откладывать на новое транспортное средство жителям республик Северного Кавказа.

