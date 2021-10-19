Жителю Бурятии придётся копить на новую машину больше 8 лет

Опубликован рейтинг регионов по способности населения накопить на автомобиль
Бурятия в рейтинге российских регионов по способности населения накопить на автомобиль занимает 33 место. Исследование подготовило издание РИА Новости. Срок накопления на новый автомобиль составляет в республике 8,3 лет. Доля работающих, которые не смогут накопить на новый автомобиль за десять лет – 32,4. Срок накопления на подержанный автомобиль – 3,9 лет.
Автомобильный парк в России продолжает расти. По статистике, даже в кризисном 2020 году на фоне пандемии коронавируса в стране продали 1,6 миллиона новых автомобилей, а в лучшие годы сбывали более 2,5 миллиона легковых машин в год. Например, в рекордном 2012 году продажи новых автомобилей чуть-чуть не дотянули до трехмиллионной отметки.
- При этом пока не всем россиянам по карману приобретение собственного транспортного средства, в особенности нового или престижного. Согласно оценкам экспертов, стоимость среднего нового автомобиля в России во второй половине 2021 года составляет порядка двух миллионов рублей, а средняя цена подержанной машины — 800 тысяч рублей. И для многих работающих людей достаточно проблематично накопить такую сумму, чтобы присоединиться к «армии» автомобилистов, - отмечается в материале РИА Новости.
Для того чтобы выяснить, насколько быстро жители регионов могут накопить на машину, и проследить региональные различия в этом аспекте, эксперты РИА Новости подготовили рейтинг. В качестве основного показателя, по которому ранжировались регионы, выступает количество лет, необходимых для накопления работником с медианной зарплатой суммы, равной стоимости нового автомобиля.
Предполагалось, что на сбережение ежемесячно выделяют 50 процентов от зарплаты, накопления весь срок не тратят, их размещают на вкладе по ставке 6,75 процента, а проценты капитализируются каждый месяц. Медианная зарплата за вычетом НДФЛ является оценкой РИА Новости в среднем за 12 месяцев с 1 августа 2020 года по 1 августа 2021 года.
Среднестатистическому работнику в России на новый автомобиль нужно копить почти восемь лет, при этом быстрее других это могут сделать жители Чукотки, ЯНАО и Магаданской области, дольше всех придется откладывать на новое транспортное средство жителям республик Северного Кавказа.
Жителю Бурятии придётся копить на новую машину больше 8 лет
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Начата доследственная проверка
Опубликован рейтинг регионов по способности населения накопить на автомобиль
HeadHunter выяснил, зачем жители Бурятии ходят на работу
Женщина пояснила, что сумма штрафа является для неё значительной при пенсии в 12 тысяч
Большая вода этим летом смыла лесную дорогу
С сентября возбуждено 16 административных дел
Алексей Цыденов находится в рабочей поездке в Москве
Расследуется уголовное дело
Сотрудники Бурприроднадзора пресекли незаконную охоту на косулю
Общее число случаев заражения превысило 61 тысячу
К осени с приходом волков исчезли косули
Это «коллекция», набравшаяся за три года
Директора предприятия оштрафовали на 10 тысяч рублей
Инженер по лесопользованию завысил возраст лесных насаждений для вырубки деревьев
Мужчина совершил 20 наркопреступлений