За подобное нарушение предусмотрены штрафы в размере до 40 тысяч
В Бурятии ещё несколько человек, вернувшихся из-за границы, уличили в том, что они не прошли тестирование на коронавирус.
- 24 и 26 мая возбуждено пять административных дел по ч.2 ст. 6.3 КоАП в отношении граждан, прибывших с Турции, Кореи, Израиля и Китая. По результатам рассмотрения этих дел суды назначили административные штрафы на общую сумму 52,5 тысяч рублей, - сообщает управление Роспотребнадзора по Бурятии.
Прибывшие любым видом транспорта в России люди обязаны дважды пройти лабораторное обследование на COVID-19 методом ПЦР в срок до пять дней с момента въезда. Интервал между обследованиями должен составлять не менее суток. До получения результатов нужно соблюдать режим изоляции на дому.
За невыполнение требований об обязательном тестировании нарушителям грозят штрафы по ч.2 ст. 6.3. КоАП в размере от 15 тысяч до 40 тысяч рублей.
Вернувшихся из-за границы жителей Бурятии штрафуют за несданные тесты
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В этом году к дорожному ремонту и так приступили раньше обычного
За подобное нарушение предусмотрены штрафы в размере до 40 тысяч
Представители «Comedy Баттл» проведут в Улан-Удэ особый кастинг
Мероприятие Госавтоинспекции поддержали работники и юные читатели детской библиотеки
Заболеваемость по-прежнему держится на высоком уровне
В республике сохраняется стабильная лесопожарная обстановка
«Будет бомба», - заявил директор аэропорта «Байкал»
Во время работ была угроза разлома канализационных коллекторов
Осуждённые сделали видеозвонки
ТРЦ «Мёд» праздновал год своей работы
Гидрологическая обстановка на реках стабилизировалась
Законно отдохнуть можно только в трёх местах
Мужчина узнал о вынесенных ограничениях через родственников
Семья пожаловалась в прокуратуру
Районный центр занятости уличили в дискриминации соискателей