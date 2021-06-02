Вернувшихся из-за границы жителей Бурятии штрафуют за несданные тесты

За подобное нарушение предусмотрены штрафы в размере до 40 тысяч



В Бурятии ещё несколько человек, вернувшихся из-за границы, уличили в том, что они не прошли тестирование на коронавирус.



- 24 и 26 мая возбуждено пять административных дел по ч.2 ст. 6.3 КоАП в отношении граждан, прибывших с Турции, Кореи, Израиля и Китая. По результатам рассмотрения этих дел суды назначили административные штрафы на общую сумму 52,5 тысяч рублей, - сообщает управление Роспотребнадзора по Бурятии.



Прибывшие любым видом транспорта в России люди обязаны дважды пройти лабораторное обследование на COVID-19 методом ПЦР в срок до пять дней с момента въезда. Интервал между обследованиями должен составлять не менее суток. До получения результатов нужно соблюдать режим изоляции на дому.



За невыполнение требований об обязательном тестировании нарушителям грозят штрафы по ч.2 ст. 6.3. КоАП в размере от 15 тысяч до 40 тысяч рублей.

