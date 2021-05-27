«Алтаргану» проведут при условии соблюдения мер санитарной безопасности

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Участники фестиваля должны иметь медсправку, сведения о вакцинации и о результатах ПЦР-теста



Формат проведения XIV международного бурятского фестиваля «Алтаргана - 2020» в условиях распространения COVID-19 обсудил расширенный оргкомитет под председательством губернатора Забайкалья Александра Осипова. Напомним, на данный момент дата проведения фестиваля назначена на 29 и 31 июля, но будет корректироваться в зависимости от эпидемиологической ситуации, после консультаций и согласований с федеральным центром и Роспотребнадзором.



В работе оргкомитета приняли участие сенатор РФ Баир Жамсуев, члены регионального правительства, руководители Бурятии, Усть-Ордынского Бурятского округа, фонда по развитию бурятской культуры и традиций Монголии, Восточного, Булганского аймаков Монголии, Западного сомона Синихэ Автономного района Внутренней Монголии КНР.



Руководитель управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю Светлана Лапа, разъяснила организаторам и участникам меры безопасности, которые будут применяться при различных вариантах, связанных с пандемией.



- В любом случае все участники масштабного праздника должны иметь медицинскую справку, сведения о вакцинации, о результатах ПЦР-тестирования, о наличии антител. Мы предусматриваем возможность тестирования в день заезда. Прописываем в документах обязательные дезинфекцию на спортивных и культурных объектах, - заявила главный санитарный врач региона.



Как отметил заместитель председателя правительства, руководитель администрации Агинского Бурятского округа Буянто Батомункуев, предпринятые меры безопасности отразятся на количестве представленных команд (не более трёх от региона) и на уменьшении их состава.



- Сформирована насыщенная программа. Гости и участники фестиваля смогут познакомиться с культурой, национальным достоянием Аги, музеями, памятниками природы, объектами культурного наследия. При этом требования Роспотребнадзора внесут изменения в графики проведения всех мероприятий, сократится время, - подчеркнул Буянто Батомункуев.



Он ещё раз остановился на ключевых моментах проведения фестиваля и ответил на вопросы.



- Учитывая опыт предыдущих лет по организации фестиваля, будет проведена прямая трансляция с открытия и закрытия фестиваля и с самых интересных и посещаемых площадок, таких как конкурс красавиц «Дангина», конкурс модельеров, конных скачек, абсолютных первенств и других мероприятий, - рассказал зампред.



Напомним, в связи с пандемией коронавирусной инфекции фестиваль был перенесён с июня 2020 года на 2021.



Фестиваль «Алтаргана» впервые был проведён в 1994 году в Монголии как праздник бурятской народной песни. В 2002 году фестиваль прошёл на территории Агинского Бурятского автономного округа и приобрёл статус международного. С тех пор он проводится поочерёдно в одном из трёх регионов России – Забайкальском крае, Республике Бурятия, Иркутской области и в Монголии. Также участвуют представители Внутренней Монголии Китайской народной республики и бурятских диаспор разных регионов и стран мира.



Уже разработан фирменный стиль фестиваля, символом которого станет тотемное животное Шоно. Медали, кубки для лауреатов фестиваля изготовлены в творческой мастерской члена Союза художников России Жигжита Баясхаланова в городе Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.



Возрастное ограничение 0+