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В Агинском округе соберутся гармонисты и частушечники

В Агинском округе соберутся гармонисты и частушечники
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Фестиваль «Играй гармонь, звени частушка!» пройдёт летом в посёлке Орловский

11 июня на территории Агинского Бурятского округа в девятый раз пройдёт краевой конкурс-фестиваль «Играй гармонь, звени частушка!». В этом году гостей и участников фестиваля впервые примут жители посёлка Орловский Агинского района.

На первом заседании организационного комитета по проведению фестиваля участники обсудили сценарный план торжественного открытия, работу площадок фестиваля-конкурса, мест питания и расположения участников, благоустройства и санитарной очистки посёлка. Также стала известна конкурсная программа, которая пройдёт по трём номинациям: «Исполнители», «Народное инструментальное исполнительство» и «Русский национальный костюм».

Напомним, первый фестиваль прошёл в 2013 году в селе Ара-Иля. В разные годы его принимали у себя населённые пункты Нуринск, Агинское, Новоорловск, Дульдурга и Боржигантай. В прошлом году конкурс-фестиваль состоялся в дистанционном режиме, сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.

Возрастное ограничение 6+
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