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Забайкальские супруги отметили 60 лет совместной жизни

Забайкальские супруги отметили 60 лет совместной жизни
Общество,  Фото:пресс-служба департамента ЗАГС Забайкальского края
Свадьбу Ивановы справили в день полёта Юрия Гагарина в космос

В Приаргунском отделе ЗАГС Забайкальского крае торжественно чествовали «бриллиантовых» юбиляров. Супруги Владимир и Тамара Ивановы прожили вместе 60 лет.

- Каждый из них родился в довоенное время и в детстве перенёс все тяготы, связанные с Великой Отечественной войной… Владимир рос в детском доме и был эвакуирован из Воронежской области в Читинскую. Судьба привела его в ремесленное училище, выучился на столяра. Затем группу ребят 16 лет привезли в посёлок Норинск, распределили жить по домам. Здесь он и встретил красивую девочку с кудрявыми волосами – Тамару. Но ей, старшей в семье, среди хлопот некогда было замечать юного поклонника, - рассказывает историю жизни своих родителей дочь Елена.

После армии Владимир стал водителем и частенько заходил в гости к Тамариной семье. И 12 апреля 1961 года, в день, когда человек впервые вышел в космос, молодые сыграли свадьбу.

Всю свою жизнь Владимир Иванович и Тамара Евдокимовна трудились в совхозе Пограничный, растили двух дочерей. За свой труд награждены большим количеством районных, ведомственных наград, Владимиру Ивановичу присвоено звание «Ветеран труда». Дочери подарили внука и внучку. Сейчас супруги находятся на заслуженном отдыхе. Сами ездят в гости к родственникам в другие города в сопровождении одной из дочерей.

На памятном событии в честь 60-летия совместной жизни для юбиляров организовали концерт, а дети устроили фотовыставку. Владимир и Тамара оставили подписи в почётной книге юбиляров. Об этом сообщает пресс-служба департамента ЗАГС Забайкальского края.
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