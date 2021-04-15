Забайкальские супруги отметили 60 лет совместной жизни

Общество, Фото: пресс-служба департамента ЗАГС Забайкальского края

Свадьбу Ивановы справили в день полёта Юрия Гагарина в космос



В Приаргунском отделе ЗАГС Забайкальского крае торжественно чествовали «бриллиантовых» юбиляров. Супруги Владимир и Тамара Ивановы прожили вместе 60 лет.



- Каждый из них родился в довоенное время и в детстве перенёс все тяготы, связанные с Великой Отечественной войной… Владимир рос в детском доме и был эвакуирован из Воронежской области в Читинскую. Судьба привела его в ремесленное училище, выучился на столяра. Затем группу ребят 16 лет привезли в посёлок Норинск, распределили жить по домам. Здесь он и встретил красивую девочку с кудрявыми волосами – Тамару. Но ей, старшей в семье, среди хлопот некогда было замечать юного поклонника, - рассказывает историю жизни своих родителей дочь Елена.



После армии Владимир стал водителем и частенько заходил в гости к Тамариной семье. И 12 апреля 1961 года, в день, когда человек впервые вышел в космос, молодые сыграли свадьбу.



Всю свою жизнь Владимир Иванович и Тамара Евдокимовна трудились в совхозе Пограничный, растили двух дочерей. За свой труд награждены большим количеством районных, ведомственных наград, Владимиру Ивановичу присвоено звание «Ветеран труда». Дочери подарили внука и внучку. Сейчас супруги находятся на заслуженном отдыхе. Сами ездят в гости к родственникам в другие города в сопровождении одной из дочерей.



На памятном событии в честь 60-летия совместной жизни для юбиляров организовали концерт, а дети устроили фотовыставку. Владимир и Тамара оставили подписи в почётной книге юбиляров. Об этом сообщает пресс-служба департамента ЗАГС Забайкальского края.

