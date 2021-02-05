Согласована программа чемпионата России по вольной борьбе в Улан-Удэ

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Соревнования стартуют 10 марта



Стала известна программа предолимпийского чемпионата России по вольной борьбе среди мужчин. Соревнования пройдут с 10 по 15 марта в Улан-Удэ, сообщает федерация спортивной борьбы России.



Программа соревнований



10 марта

До 15:00 – Утверждение списков всех весовых категорий.

16:00-17:00 — Совещание судей.

17:00-17:30 — Совещание.

17:30-18:30 — Жеребьёвка для всех весовых категорий.



11 марта

8:30-9:00 — Медицинский контроль и первое взвешивание в весовых категориях до 57, 86, 92 кг.

11:00-16:00 — Квалификационные и отборочные встречи в весовых категориях до 57, 86, 92 кг.

19:00-20:00 — Полуфинальные встречи в весовых категориях до 57, 86 и 92 кг.



12 марта

8:15-8:30 — Второе взвешивание в весовых категориях до 57, 86, 92 кг.

8:30-9:00 — Медицинский контроль и первое взвешивание в весовых категориях до 70, 74 и 125 кг.

11:00-17:00 — Квалификационные и отборочные схватки в весовых категориях до 70, 74 и 125 кг. У Утешительные встречи в весовых категориях до 57, 86, 92 кг.

19:00-19:45 — Церемония открытия

19:45-21:45 — Финальные поединки в весовых категориях до 57, 86 и 92 кг.



13 марта

8:15-8:30 — Второе взвешивание в весовых категориях до 70, 74 и 125 кг.

8:30-9:00 — Медицинский контроль и первое взвешивание в весовых категориях до 61, 65, 79, 97 кг.

11:00-17:00 — Квалификационные и отборочные схватки в весовых категориях до 61, 65, 79, 97 кг. Утешительные встречи в весовых категориях до 70, 74 и 125 кг.

19:00-21:00 — Финальные поединки в весовых категориях до 70, 74 и 125 кг.



14 марта

8:45-9:00 — Второе взвешивание в весовых категориях до 61, 65, 79 и 97 кг.

11:00-12:00 — Утешительные встречи в весовых категориях до 61, 65, 79 и 97 кг.

13:00-15:30 — Финальные поединки в весовых категориях до 61, 65, 79, 97 кг.



15 марта — день отъезда



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