Ситуация с заболеваемостью несколько улучшается
Сегодня в Бурятии коронавирус взял отметку в 31 тысячу. По информации управления Роспотребнадзора, в республике на утро 4 февраля общее число случаев заражения COVID-19 с начала пандемии достигло 31 129. Из них 54% (16 555) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.
К слову, рубеж в 30 тысяч случаев заболевания в Бурятии был преодолен ровно неделю назад 28 января.
За последние сутки коронавирус выявили у 135 жителей. Заболеваемость продолжает потихоньку идти на спад: долгое время ежедневно выявляли в среднем по 150 новых заражённых, позавчера их было 140, а вчера уже 134.
Из 135 новых случаев ковида 102 человека были обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные и лица, обследованные с профцелью.
За всё время выздоровели 28 580 пациентов, или 91,8%. В том числе накануне вылечились 169 человек.
За сутки скончались ещё трое больных коронавирусом. Всего же с начала пандемии умерли 675 пациентов.
В стационарах республики сегодня лежат 926 пациентов с коронавирусом, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 643. В отделениях реанимации находится 78 пациентов (из них старше 65 лет – 47), на ИВЛ 32 пациента (из них старше 65-ти – 20).
Занятость коечного фонда составляет 59 %.
Амбулаторное лечение проходят 948 пациентов с COVID-19, наблюдается 523 человек.
Круг контактных лиц составляет 2868 человек.
Как сообщал «Байкал-Daily», «Байкальская рыбалка», отменённая в прошлом году, в этом состоится.
Баунтовская центральная районная больница оштрафована на 200 тысяч за нарушение антиковидных мер. В том числе за врача, которая, несмотря на все симптомы коронавируса, продолжала работать с больными.
Коронавирус в Бурятии преодолел отметку в 31 тысячу
Общество, Фото:
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