«Байкальская рыбалка-2021» состоится весной

Бурятский бизнесмен Вадим Бредний сообщил о том, что фестиваль «Байкальская рыбалка» (0+) в этом году состоится.
- Глава Бурятии Алексей Цыденов принял решение, что любимый в народе рыбацкий фестиваль состоится! Ура! Роспотребнадзор разработал рекомендации для проведения турнира и оргкомитет будет их выполнять. Я искренне рад за всех рыбаков, которые более года ждали турнир! – написал Вадим Бредний на своей странице.
Мероприятие запланировано 26-27 марта в «Байкальской Гавани» в селе Турка Прибайкальского района Бурятии.
В прошлом году мероприятие не состоялось из-за введения ограничений по коронавирусу. На тот момент в Улан-Удэ отменили все массовые мероприятия с количеством участников свыше 750 человек, районные – с числом участников свыше 250. А потом и вовсе отменили все массовые мероприятия и запретили проведение банкетов.
«Байкальская рыбалка» стала брендом Бурятии, для участия в соревнованиях по ловле рыбы приезжали участники из разных городов и стран. Будут ли в этом году иностранные участники, пока неизвестно.
«Звёздным» гостем «Байкальской рыбалки-2020» должен был стать известный актёр Дмитрий Дюжев. В 2019 году почётными гостями были актёр Алексей Булдаков и певица Анна Семенович.