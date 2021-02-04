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«Байкальская рыбалка-2021» состоится весной

«Байкальская рыбалка-2021» состоится весной
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В прошлом году «Байкальскую рыбалку» пришлось отменить

Бурятский бизнесмен Вадим Бредний сообщил о том, что фестиваль «Байкальская рыбалка» (0+) в этом году состоится.

- Глава Бурятии Алексей Цыденов принял решение, что любимый в народе рыбацкий фестиваль состоится! Ура! Роспотребнадзор разработал рекомендации для проведения турнира и оргкомитет будет их выполнять. Я искренне рад за всех рыбаков, которые более года ждали турнир! – написал Вадим Бредний на своей странице.

Мероприятие запланировано 26-27 марта в «Байкальской Гавани» в селе Турка Прибайкальского района Бурятии.

В прошлом году мероприятие не состоялось из-за введения ограничений по коронавирусу. На тот момент в Улан-Удэ отменили все массовые мероприятия с количеством участников свыше 750 человек, районные – с числом участников свыше 250. А потом и вовсе отменили все массовые мероприятия и запретили проведение банкетов.

«Байкальская рыбалка» стала брендом Бурятии, для участия в соревнованиях по ловле рыбы приезжали участники из разных городов и стран. Будут ли в этом году иностранные участники, пока неизвестно.

Байкальская рыбалка
 
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